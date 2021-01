Correo de Lectores: Luminarias no hay, recolección de residuos no hay, barrido no hay

Sres. Nueva Sierra

Los vecinos deberían analizar lo que pagan por la Tasa de Servicios Urbanos, que es la disfrazada anterior Tasa de Alumbrado Barrido y Limpieza. Esto se puede hacer ingresando a la página WEb de la Municipalidad.

Deberían analizar la composición de los ítems que incluye el importe que están pagando.

Y Porque? Porque la tasa es un importe que se abona por una contraprestación. Los impuestos en cambio no se identifican con un servicio en especial, no son cobrados por las municipalidades, si no por provincias y Nación, e incluyen también servicios de seguridad, medicina, educación, etc., pero digamos que están todos estos metidos en una bolsa sin identificar con el impuesto en sí, en este caso servicios urbanos (léase alumbrado, barrido y limpieza), es decir que si el vecino de Sierra, como yo, domiciliado en calle Mauro 25 abona alumbrado (hasta 3 luminarias por calle), … Calle Mauro, en la misma NO HAY NINGUNA LUMINARIA.

También estoy pagando un ítem dentro de la mencionada tasa que se denomina RECOLECCIÓN DE RESIDUOS FRECUENCIA 6 Mañana o noche. Apenas puedo bajar y a veces no puedo subir por el estado de la calle Mauro (nunca arreglada desde que se construyó año 2015, pese a la nota presentada con acuse de recibo en Julio/2019 y diversos pedidos telefónicos con la delegación de Sierra antes y después de esa fecha) RECOLECCIÓN DE RESIDUOS NO TENGO.

Otro ítem es Barrido (lógico de calles pavimentadas), la calle Mauro era de granza, tierra y escombros. BARRIDO INEXISTENTE.

La calle Mauro si bien estuvo en el trazado o plano de Sierra, recién se construyó en el año 2015, y ahora en el año 2020 me di cuenta que estoy pagando una suma importante por servicios que no recibo.

Qué hacer??? Lo que voy a hacer es solicitar el reintegro de lo abonado que no correspondió, y su actualización hasta la fecha de reintegro. Primero lo haré administrativamente ante la Municipalidad, para luego, en el caso de no tener éxito o surgir demora en la resolución del expediente iré a presentarme en los tribunales judiciales que correspondan. Invito a los vecinos a estudiar lo que están pagando, y ver si reciben el servicio que pagan.

También es justo decir, que ante el pedido de arreglo de calle Mauro al Sr Delegado de Sierra por parte del Presidente de la Sociedad de Vecinos de Sierra, había recibido la promesa del mismo de que iban ir a arreglar la calle cuando arreglaran la pala, primero era en una semana, luego en un mes. En fin, pasó más tiempo, lo volví a llamar,

y me atendió muy alterado y enojado conmigo porque había sacado un artículo en este periódico, luego de haber hablado conmigo, situación que no he corroborado si fue antes o después del ultimo llamado en el que me prometió que me iban a arreglar la calle en un mes. En dicha conversación donde fui como retado por el delegado por mi actitud de escribir la nota, me dijo entre otras cosas que no sabía cuándo recibirían los repuestos de la pala, y que con la máquina Champion iban a pasar para mejorarla un poco hasta que esté la pala y puedan hacer un trabajo más completo. También me dijo que primero iban a acudir a arreglar la calle de aquellos vecinos que viven en Sierra, porque según él, yo no vivo en Sierra, situación que si fuera cierto a él no le interesa, sino que debe cumplir con su labor, y para eso pago las tasas. Mi señora e hijos y amigos desisten de ir a quedarse en Sierra debido a que bajar por esa calle es fácil pero la subida es a veces, y sin lluvia peligrosa, patinando los autos con tracción delantera y con la posibilidad de caer a un pozo que se encuentra al lado de la calle.

Lamentablemente hasta el día Martes no habían ido.

Si se enoja , o enerva mucho más por esta nota, sería una lástima, porque pondría en juego su salud, y ya he optado por no hablar más con el Sr. Delegado sino mediante documentación con acuse de recibo, carta documento, y presentaciones a realizar ante el Sr Intendente, el Sr Secretario de Gobierno Bonifatti, el Sr Bowden presidente del Emvial, el Sr Martinelli Director de Emvial quien me llamó muy amablemente por el tema de las luminarias, y los ítem que pago dentro de la mencionada tasa, pero por ahora no me ha dado respuesta. En conclusión a los funcionarios, no les gusta, como no me gustaría a mí, que cuando escriba algo en Facebook, anunciando por ejemplo una obra, salga un vecino detallando el problema de la calle o de las luminarias. Yo lo voy a hacer porque es el derecho de todo vecino que paga las tasas municipales y no recibe los servicios que abona.

Y no solo en Facebook, sino también en semanarios y diarios , y lo haré en programas radiales como Noticias y Protagonistas, y grupos de whatsapp de sociedades de vecinos de la zona como por ejemplo La Peregrina.

Agradezco la publicación de la presente carta.

Muchas gracias

C.P.N. ROBERTO EMILIO LÓPEZ