Violento vuelco en el camino Varetto

A mediados de mes en horas de la mañana sobre el acceso Varetto un joven de 23 años perdió el control del auto que conducía, un Peugeot 206, producto del despiste se produjo un violento vuelco.

El joven quedó atrapado en el auto y tuvo que ser rescatado por los bomberos voluntarios.

Si bien el conductor estaba herido lo hallaron consciente y lúcido e inmediatamente personal de emergencias médicas del SAME trasladó al joven al Hospital Interzonal General de Agudos.

De acuerdo a lo informado por la comisaría decimocuarta, que intervino en el hecho, si bien no hubo otros vehículos involucrados en el siniestro, las actuaciones quedaron a cargo de la Fiscalía de Delitos Culposos, ya que aún no se determinaron las causas y circunstancias que provocaron el vuelco.

