El municipio pide tomar recaudos para evitar incendios

Desde Defensa Civil recomiendan no quemar basura, pastizales o restos de poda, además de no hacer fuego en lugares que no cuentan con el permiso correspondiente.

Ante las elevadas temperaturas reinantes -y ante el hecho de que seguirán por varios días- el Municipio vuelve a advertir sobre la posibilidad de tener incendios forestales y urbanos en distintos sectores de General Pueyrredon.

En ese sentido, el Director de Defensa Civil Rodrigo Goncalvez, explicó que “la idea es comunicarnos con la población, para seguir reforzando esto que venimos trabajando todos juntos como comunidad, en todo lo relacionado a incendios forestales y de pastizales.”

“Después de varias jornadas con lluvia y con un clima que estuvo adverso, volvimos a las altas temperaturas, con una vegetación que ha tomado fuerza y que sigue teniendo valores de incendios y de propagación rápida”, agregó el funcionario.

“Haciendo hincapié en las estadísticas que nos hablan que de cada diez incendios, casi la totalidad son generados por la mano del hombre, pedimos tener mayor preocupación en ese sentido: no realizar fuegos en lugares no permitidos o sin habilitación para tal fin”, aseguró.

Desde Defensa Civil se recomienda evitar la quema de basura, pastizales o restos de poda, acciones que recurrentemente pueden derivar en episodios de incendio. “Lo importante es ser precavidos y evitar esas acciones que pueden terminar en la pérdida de vidas, pérdidas materiales y con un cuerpo de Bomberos que trabaja denodadamente para ponerle fin a este tipo de eventos que suelen multiplicarse con las altas temperaturas”, aseveró Goncalvez.

“Hay que estar del lado de la prevención para seguir sorteando este verano tan difícil”, concluyó el titular de Defensa Civil.