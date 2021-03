El sector frutihortícola reclamó al Intendente “Que haga las cosas que se comprometió a hacer”

En el marco de una recorrida por las tareas en los caminos rurales, el Intendente Guillermo Montenegro, manifestó que “acompañamos al sector frutihortícola que genera 20 mil puestos de trabajo para los marplatenses”.

A fines de enero a través de un twitt del envialmgp el municipio resaltaba la importancia del cordón frutihortícola, destacando que constituye uno de los más relevantes del país, y el segundo de la Provincia y que da 20 mil puestos de trabajo.

Pero no todo lo9 que brilla es oro…

Seguido afirmaban que acompañan al sector manteniendo los caminos rurales y enfocan su discurso en la producción de kiwi, que sin duda es importantísima en nuestra zona, pero lo que se mueve a diario por esos caminos no son los kiwis, son la mayor parte de los alimentos verdes que se consumen en Mar del Plata, la provincia y el país.

Y los 20 mil puestos de trabajo directos se multiplican con el trabajo indirecto que genera la producción frutihortícola.

Desde ENVIAL detallaron que durante el mes de enero se finalizó la reconstrucción del Camino 715 en su primer tramo, que comprende desde Ruta N°2 hasta camino La Aurelia. Allí se desarrollaron tareas de limpieza y recuperación de banquinas. A su vez, se completaron cuatro nuevos cruces de drenaje mediante colocación de caños de hormigón, vaso comunicante para evitar el estancamiento de agua e inundaciones ante la eventualidad de lluvias intensas. Una vez finalizadas los cruces, se colocó en el camino cerca de 500 toneladas de tosca y 2000 toneladas de piedra. Y destacaron que, se finalizó por completo el Camino El Dorado, de la Ruta Nº 226 hasta El Benteveo y del Benteveo hasta Las Piedritas, con tareas de recuperación integral del camino y en los próximos días se llevará adelante un cruce de caños de hormigón para evitar inundaciones y brindarle mayor durabilidad al camino.

NO TODO LO QUE BRILLA ES ORO

Casi inmediatamente la Asociación de Productores Frutihortícolas le reclamó al intendente Guillermo Montenegro que haga las cosas que se comprometió a hacer y afirmaron que hasta ahora se hicieron parches.

«Los grandes arreglos todavía no han ocurrido. Ya tuvimos un año de espera y de paciencia, pero este año no va a ser igual. Los caminos siguen en mal estado y se va a poner difícil hacer obras en el invierno y el productor seguramente va a mostrar su enojo», advirtió Ricardo Velimirovich en declaraciones a un portal marplatense y reclamaron un mayor trabajo al Gobierno de Guillermo Montenegro para revertir la problemática de falta de mantenimiento que se padece hace años.

Además, recordó que «La tasa de conservación de caminos rurales aumentó, las máquinas no se compraron y las que están tampoco se ven en las calles. Lo único que le pedimos al Municipio es que haga las cosas que se comprometió a hacer en su momento» y reconoció que la administración de Montenegro pudo solucionar la situación de los «pozos más urgentes» pero exigió un mayor trabajo de «zanejo y bordeado de caminos» por parte del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial) para evitar mayores daños en época de lluvias.

Ante el anuncio del municipio de la finalización de los trabajos de reparación del camino El Dorado, que se encuentra en la ruta N° 226 hasta El Benteveo y del Benteveo hasta Las Piedritas, Velimirovich dijo que ese camino no forma parte del cordón frutihortícola y aseguró que la obra concluyó después de una intimación que elevó la Municipalidad de Balcarce. «Hay anuncios en los que parece que todo es fabuloso, pero no es tan así», señaló.

HAY CAMINOS Y CAMINOS Y TAMBIÉN CALLES Y VECINOS QUE LAS BACHEAN

Sin duda el mantenimiento de los caminos rurales es fundamental para nuestra zona, pero para los vecinos son importantes todos los caminos, y las calles, cada vez es más común verlos arreglar y rellenar pozos para poder llegar a sus casas sin perder un pedazo de auto en el intento, escuchar que están cansados de reclamar y que la delegación no da respuestas o que vuelve a arreglar las mismas calles una y otra vez.

El 17 de septiembre de 2019 en plena campaña electoral el entonces candidato a intendente, Guillermo Montenegro, se reunía con la Comisión Directiva de la Sociedad de Vecinos y ante los planteos de la entidad Montenegro aclaró que no quería hacer promesas puntuales, salvo garantizar la comunicación con los vecinos y todos los sectores y “lograr la excelencia de la gestión en la zona, estudiando a fondo cada problema para encontrar soluciones reales a corto, mediano y largo plazo, pero que perduren en el tiempo”.

En este punto vale repetir el reclamo de Velimirovich “Lo único que le pedimos al Intendente es que haga las cosas que se comprometió a hacer en su momento».