Otro violento choque en Varetto con conductores atrapados

Otro choque en el Varetto, esta vez en la esquina de Padre Querini, justo en la entrada del vivero La Colina. Tuvo como protagonistas a los conductores de un Citroën C3 y de una Citroën Berlingo, los conductores quedaron atrapados y tuvieron que ser rescatados por los Bomberos Voluntarios.

Fue un violento choque y ambos autos quedaron atascados en la vereda, también intervino la ambulancia del Same con base en el CAPS La Peregrina, el personal constató que solo acusaban heridas «leves» que no ameritaban el traslado a un hospital.

Este tipo de accidentes en el Varetto se vienen reiterando cada vez con más frecuencia, falta de señalización, banquinas deterioradas, autos mal estacionados y sobre todo la imprudencia de los conductores, pero es casi fortuito que en cada uno de los hechos no haya habido personas en las veredas donde terminan impactando.

Me gusta: Me gusta Cargando...