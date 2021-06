Funcionario cercano a Montenegro cajonea denuncia contra cooperativas locales

Se trata de José Luis Dranuta, Subsecretario de Gobierno Digital, que tiene en su poder y durmiendo desde hace al menos dos meses una denuncia por la ejecución clandestina de casi 50 km de fibra óptica en el área de la Delegación por parte de la Cooperativas de Sierra de los Padres y Laguna.

De Dranuta, que manifiesta recibir “órdenes directas del Intendente” no se sabe bien cual es su función y mucho menos que tiene que ver con la ejecución de obras sin permiso en la vía pública, algo claramente responsabilidad de la Secretaría de Obras Públicas.

La investigación que realizó este medio revelaría que no está protegiendo a las pseudos Cooperativas de Sierra y Laguna, ya que “sólo” se trata de una evasión de unos 7 millones de pesos, aunque casi sea el presupuesto de la Delegación Sierra que bien poco les importa. Tampoco es el mito del “poder de sus dirigentes” que muchos en los barrios serranos temen como si fueran mafia. Lo que lo haría tomar esa actitud de mora administrativa y prevaricato al funcionario Dranuta, sería más bien cubrir del mismo incumplimiento de la Ordenanza N° 9163 a las empresas Fibertel-Cablevisión y Claro pero en decenas de barrios de Mar del Plata que es donde estarían eludiendo al erario municipal cientos de millones de pesos.

La primera vez que lo entrevistamos, Dranuta reconoció haberse reunido con una de las Cooperativas en cuestión y enseguida salió con que, por su gestión en esa subsecretaría, la conectividad, la pandemia, etc., etc., prácticamente debía hacer la vista gorda a las obras clandestinas. Eso sería hasta lógico si esas entidades no tuvieran competencia como en cientos de cooperativas del interior donde nadie llega y son los únicos prestadores. Pero aquí hay al menos 5 proveedores de internet más, si decidieron prestar el servicio que lo hagan, pero con las mismas reglas de juego que todos los demás, legalmente, presentando planos, pagando tasas y cumpliendo las Ordenanzas.

Entonces ahondando un poco, nos pareció raro que un cuatro de copas se jugara su carrera por un par de cincos de bastos. Sucede que, en el sur, norte y centro de Mar del Plata, Fibertel-Cablevisión y Claro compiten metro a metro con la fibra óptica y el ahorro en evasión de tasas ahí es fenomenal. Recordemos que el impuesto municipal por metro lineal equivale al metro de fibra óptica. Vale decir donde no se presentan planos, ni director de obra, ni licenciado en seguridad e higiene y mucho menos se paga esa tasa, en vez de mil metros se hacen dos mil o dos mil quinientos. Hacerles la vista gorda a las grandes empresas hegemónicas y usar de escudo a las cooperativas, es al menos sugestivo.