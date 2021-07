Editorial: Cualquier verdura

No queremos hablar de un nuevo municipio, queremos referirnos a este municipio del que somos parte hoy, de General Pueyrredón o Mar del Plata Batán, como prefieren desde hace años llamarlo nuestros intendentes, funcionarios y concejales, que poco nos conocen.

Montenegro hizo una visita oficial a la Sierra acompañado de una cantidad importante de funcionarios. En el arco cuando se dirigían al cuartel de bomberos uno preguntó, “¿Pero vamos a ir caminando?”. Y sí coordinador… el cuartel está a cien metros.

Antes de eso, el intendente nos dijo “yo vengo seguido con mi familia a pasear y de paso comprar verduras”, y no pudimos evitar la triste sensación de que desde siempre tenemos intendentes turistas.

Un gobierno de nuestros vecinos marplatenses que piensan en nosotros como un lugar para pasear, comprar verduras, hacer picnics y tomar mate en nuestras veredas, venir a comer un asado cuando los invitan y en el mejor de los casos traer el postre o el vino.

Entonces hacen lo que pueden y cuando pueden pensando que nuestra zona, que es mucho más que el circuito, la gruta, el peñón, un centro comercial y puestos de verduras, es solamente un lugar de paseo y recreación para los fines de semana de invierno o los días de lluvia en verano.

Desde hace 22 años años venimos diciendo que Sierra es el patio trasero de Mar del Plata, pero para los serranos, y cuando hablamos de serranos nos referimos a todos los que vivimos a lo largo y a lo ancho de esta delegación, es nuestro lugar, el lugar en el que vivimos los siete días de la semana, el que recorremos todos los días, caminando, en auto o en colectivo, donde compramos todos los días, donde estudian nuestros chicos y donde deberían poder practicar el deporte que elijan.

Es el lugar dónde quisiéramos hacer todos nuestros trámites, donde nos gustaría tener un banco y gas natural y agua corriente en muchos barrios dónde a pesar de la contaminación de las napas OSSE no aparece, porque también OSSE, responsable del agua de General Pueyrredón se hace llamar Mar del Plata Batán y se hace la distraída.

Entonces, dejen de vendernos verduras, es lo que nos sobra.

Necesitamos un intendente y funcionarios y concejales que no vengan de paseo, en ocasiones “especiales” o en campaña, que no pregunten dónde queda el único cuartel de bomberos voluntarios de todo General Pueyrredón, que sepan donde queda Colinas Verdes y que el partido termina en El Dorado, que vengan a conocer, pero no de turistas, a escuchar a los vecinos, a enterarse de sus necesidades, pero sobre todo precisamos que gestionen con recursos y planificación para dar respuestas a los que habitamos en su patio trasero.