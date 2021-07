Columna de opinión: Abrazar la esperanza

Por Libertad Magenta

Este mes la Asociación para el Reconocimiento de Nuevos Municipios realizó una interesante reunión, que aquellos que estén interesados pueden encontrar en YouTube, y fue interesante porque contó con la participación de diferentes referentes, científicos y políticos interiorizados en la problemática de la división territorial municipal de la Provincia de Buenos Aires.

Fue el ex diputado Carlos Álvarez, el cual durante la gobernación de Eduardo Duhalde participó activamente del proyecto “Génesis 2000”, que en 1995, creó los partidos de San Miguel, Malvinas Argentinas, José C. Paz, Ituzaingó, Hurlingham y Ezeiza, todos prósperos y exitosos, y que proponía la creación de muchos más, pero los municipios grandes evitaron que los achicaran, quien disparó la frase que afectó a todos los que presenciaban el evento y luego tomarían la palabra, cuando dijo que el principal enemigo de proyectos de transformación de esta envergadura es el egoísmo de la política y explicaba que los intereses de una reestructuración de esta magnitud van en contra de los intereses de la política.

El propio Eduardo Duhalde ampliaría luego este concepto añadiendo que no sólo es una cuestión de egoísmo sino además de corrupción, incorporando ideas sobre el manejo de tierras y de recursos, e insistiendo con el concepto de que para vencer el egoísmo de los intendentes hay que tener poder político y que sin poder político no se logra nada.

A su turno el Dr. En Geografía e investigador del CONICET, Horacio Bozano, ingresó en detalles técnicos sobre el territorio y el desarrollo a nivel mundial de nuevas disciplinas científicas como son la Inteligencia Territorial y la Justicia Territorial, a este respecto explicó que es imposible abarcar un tema tan complejo desde una sola disciplina científica porque al determinar límites territoriales se debe analizar la sustentabilidad socio-cultural, socio-territorial y ambiental, económico-financiera y político-institucional, teniendo como principal eje escuchar a las comunidades porque cuando a la comunidad no se la consulta, cuando no hay conocimiento de su funcionamiento, la estructura falla. Agregando que son los vecinos, los políticos, los actores económicos y los científicos, todos juntos, los que pueden provocar que la Provincia de Buenos Aires deje de ser la provincia vetusta que es.

De la charla también participaron el Dr. Rolando Mansilla, Pte. de la Asociación, el Cdor. Juan Carlos Vacarezza por la Fundación Buenos Aires XXI y Roberto Caldo, Pte. De la Asoc. Argentina Amigos de la Fundación Konrad Adenauer.

Finalmente en su cierre Álvarez dejó una idea fuerza cuando reflexionó alegando que uno de los problemas de la sociedad argentina es el no te metas y en este tema para lograr la faena hay que meterse, tenemos que estar coordinados para lograr objetivos como éste que hacen a la calidad de vida de la gente, no nos van a regalar nada. Pueden o no gustarnos Álvarez, Duhalde o los políticos en general pero la idea que sigue, dicha por un político es seguro mucho más impactante “estoy convencido que los políticos, no importa del partido que sean, si sienten que la gente sopla para un lado distinto del que vamos, enseguida acomodamos el timón, entonces tienen que hacerles sentir lo que quieren”.

Y en este sentido uno de los precursores de la Asociación, Hugo Iraizos, en su reflexión final hizo una arenga a los presentes pidiendo que siga la lucha para lograrlo a pesar de las trabas que puedan seguir poniendo, por la ineficacia y por la perversidad en la acción de aquellos que miran para adentro y no a la ciudadanía y al crecimiento de una provincia que puede marcar el rumbo de una nueva nación.

Ninguno de todos estos conceptos es ajeno a esta columna, interdisciplina, participación, lucha, posibilidades, futuro, egoísmo, desconocimiento, ignorancia, poder, política, pero cuando entendemos que no es uno sino miles los enrolados en esta idea, la meta se torna más cercana, nos abrazamos a la esperanza.

Video: https://youtu.be/76zTUsuPydA