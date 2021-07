Aclaran dudas sobre la App SDLP Alerta

En junio se puso en marcha una App en Play Store, “SDLP Alerta”, que pueden utilizar todos los vecinos y vecinas dentro del ámbito de la jurisdicción de Sierra de los Padres, que incluye los barrios La Gloria de la Peregrina, Villa María del Mar, El Paraíso de la Peregrina, Colinas Verdes, Colinas Verdes Norte, El Dorado, La Copelina, La Peregrina, La Lomita, El Coyunco, 4 Esquinas, Colonia Laguna de los Padres, Santa Paula, Colina de los Padres, Sierra de los Padres y zona rural.

Ante las dudas de expresadas por algunos vecinos con respecto al uso y la privacidad de los datos con esta nueva App, decidimos ir a la fuente y consultar al vecino Walter Barcelone, responsable de la firma BriXmen Soluciones Informáticas creadora de la aplicación.

Al respecto de la misma, Barcelone dijo “Ante todo quiero aclarar que desarrollar una aplicación de este tipo requiere inversión y conocimiento técnico de profesionales experimentados, tanto en análisis de datos como en programación. Dicha inversión fue realizada por mi empresa y su resultado, ofrecido de forma totalmente gratuita y libre de cualquier costo de mantenimiento y mejoras a todas las asociaciones de fomento de la zona que abarcan la competencia del Cuartel de Bomberos de Sierra de los Padres y la Comisaría 14.”

Y destacó “Mi intención fue colaborar desde mi profesión con el Barrio y la zona. La App no reemplaza ningún medio de comunicación oficial (911, 100 etc.), es una herramienta adicional, que le brinda ayuda al Vecino y facilita la velocidad de comunicación ante una situación de inseguridad. No obstante, para reafirmar esto, incorporamos un botón que permite acceder a los teléfonos oficiales, con la posibilidad de llamar directamente sin la necesidad de escribir el número seleccionado. Además, la recomendación es disparar la alerta e inmediatamente, llamar al teléfono que corresponda con la situación en cuestión.”

DATOS Y GEOLOCALIZACIÓN

Con respecto a esto Barcelone explicó “Al instalar la Aplicación, solicita datos que se almacenan en el teléfono para no volver a ingresarlos cada vez que se quiera utilizar. A su vez, requiere que la actividad de ubicación del teléfono se encuentre habilitada ya que al enviar una alerta transmite la geolocalización física del teléfono en ese momento.” Y esclareció “Con referencia a este punto aclaro algo de suma importancia, la Aplicación sólo envía dicha localización si el Vecino dispara una alerta, en ningún otro caso genera otro tipo de comunicación temporal ni permanente, aunque la aplicación se encuentre abierta, es por esto por lo que está totalmente cubierta la privacidad del aparato que contenga la Aplicación. Por último y no menos importante, la Aplicación funciona exclusivamente en el ámbito geográfico delimitado por la jurisdicción.”

Además, agregó “La información ingresada tanto en la instalación como en el envío de alertas se encripta, solo es visible de forma legible en la pantalla del teléfono cuando se abre la Aplicación. No se almacena ningún dato en las computadoras que ofician de receptoras tanto en el cuartel de Bomberos como en la Comisaría, se centraliza en un equipo servidor que contiene todos los métodos de seguridad requeridos (firewall, antivirus, etc.) en cualquier actividad de sistemas que opere en línea y en tiempo real. Y la información que administra es la mínima que necesitan tanto la Comisaría como el Cuartel de Bomberos cuando el Vecino dispara una alerta, un teléfono, un nombre para referirlo y su domicilio para concurrir al mismo en el caso que coincida con la geolocalización indicada en el mapa que muestra la computadora receptora. Si la Aplicación tuviera algún atisbo de utilización de dicha información para otros fines, hubiéramos ampliado el abanico de estos, como ejemplo, tipo y número de documento, fecha de nacimiento, género, actividad laboral, profesión etc.”

Por último, resaltó “No quiero dejar de aclarar el trabajo que realizaron todas las entidades que se involucraron en el uso y la difusión de la App, lo tomaron con gran seriedad, investigaron y consultaron con otros profesionales tanto los aspectos técnicos e informáticos como los legales. Evaluaron las ventajas, sobre todo para vecinos de muchos sectores de nuestra zona donde tienen wifi, pero escasa o nula señal telefónica y además la virtud de la App de geolocalizar la ubicación de la emergencia en lugares poco señalizados y difíciles de localizar.”