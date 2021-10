Editorial: Siga participando

Pasaron las PASO y hay cuestiones que no podemos ignorar, con un simple cambio de límites, que ahora incluyen por ejemplo Colinas Verdes, nuestro exiguo padrón electoral de 5700 electores, pasó a ser un pequeñísimo padrón de 7500, de un plumazo creció el 30%.

Aunque todavía falta mucho para agregar, modificar, pulir, de a poco, muy de a poco, se irá acercando a la realidad, que igual está alejadísima de los 580 mil de Mar del Plata, ante lo cual, jamás existiremos.

Pero lo increíble, no sorpresivo, porque pareció una ola arrasadora, es que los serranos hayamos votado masivamente la lista del intendente. Ese domingo, recorriendo las escuelas, nos espantábamos ante el estado de los caminos, y para muestra sobra un botón.

Parece que, viniendo de un intendente, nos conforma un simple “La pandemia fue y es muy dura para los vecinos de Mar del Plata, Batán y Sierra de los Padres.” donde nos agrega ahí, al final, como para que no hagamos lío, para que nos sintamos incluidos después de tantos “para Mar del Plata” y “para los marplatenses”, pero nos preguntamos qué va a pasar cuando tenga que seguir agregando, Mar del Plata, Batán, Sierra de los Padres y Camet, y después el Puerto y después Estación Camet, y Serena o San Patricio y después Valle Hermoso y Chapadmalal y El Marquesado… Todos ellos son también presas del abandono de una Mar del Plata, que no quiere ser General Pueyrredon, y que no puede cobijar a todos. En algún momento otras voces se van a alzar.

Porque a veces cuesta entender, que si queremos luz en la cuadra la tengamos que pagar, pero que igual, mientras no la tenemos paguemos alumbrado, porque en su momento se ocuparon de cambiarle el nombre, para disimular, porque no teníamos ni alumbrado ni barrido ni limpieza, y cambiaron el ABL de Alumbrado Barrido y Limpieza, por el TSU de Tasa de Servicios Urbanos, pero sabemos que en algún lugar del TSU sigue estando el alumbrado que no tenemos, además está el GIRSU (Contribución para la gestión sustentable del ambiente), y nos preguntamos qué gestión sustentable del ambiente hay en nuestra zona.

Pero es siempre más de lo mismo, podríamos escribir un libro entero con reclamos, quejas, falencias en todas las áreas, y sobre todo con las gestiones que nos deben y las promesas que jamás cumplieron.

Hace unos días, por otro tema, nos recordaron la cantidad de cosas que deberían haber hecho con el gran fraude de los Presupuestos Participativos, que tenían las partidas asignadas y que tendrían que explicar en qué las gastaron, desde la pista de skate, pasando por el equipo de rayos x para la salita, hasta la construcción de un “espacio polideportivo sociocultural y artístico en la Sociedad de Fomento La Peregrina en `El Coyunco´”, proyecto votado casi por unanimidad por ser el lugar más accesible para toda la zona, y seguro era mucho menos que los 5 Centros de Educación Física que construyeron en Mar del Plata.

Marplatenses para los marplatenses, marplatenses para los 80 kilómetros cuadrados de Mar del Plata, el resto siga participando.

Miriam Leo

miriamleo@sierradelospadres.com.ar