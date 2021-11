Un Municipio de Tránsito lento

SE HACE CAMINO AL ANDAR

Llegó tránsito municipal y desembarcó en el SUM de la delegación, ocupando gran parte de ese salón de usos múltiples, ÚNICO espacio municipal en el ámbito de la delegación que reúne sus características, ubicado estratégicamente, -tal vez de casualidad, quizás visionariamente, o bien en aquella época pensaban y planificaban más las cosas-, en el epicentro geográfico de la delegación y estaba, hasta que llegó tránsito, perfectamente establecido por el uso y la costumbre como espacio para actividades comunitarias, sociales y culturales, no meramente administrativas. En el SUM tuvimos las reuniones más importantes a nivel vecinal y comunitario, los debates más significativos, y si bien muchos no tuvieron el mejor final feliz, en su momento hicieron historia. Se debería construir un espacio para tránsito, pero la municipalidad no invierte, reutiliza y sobre utiliza, al menos en nuestra zona.

El 5 de octubre fue el «Día del Camino y de la Educación Vial» y entre las publicaciones de la delegación nos encontramos con una que decía, “Concientizar sobre el respeto a las normas y los hábitos de circulación para evitar siniestros viales y tener una mayor seguridad en las calles, es uno de los trabajos que se realizan desde la Delegación, como también la mejora de nuestras calles y caminos. Saludamos a todos los trabajadores del EMVIAL, de Tránsito, Transporte, y de las Delegaciones que todos los días trabajan para brindar una mejor accesibilidad y calidad de vida a nuestros barrios.”

Justamente estábamos escribiendo una nota sobre el tema de la llegada de Tránsito en nuestra zona, y casi nos indignó el “Concientizar sobre el respeto a las normas y los hábitos” ….

Habíamos ido a la biblioteca a devolver unos libros y nos encontramos con la terrible sorpresa de que el área de tránsito municipal había copado gran parte del SUM (Salón de Usos Múltiples) de la delegación.

EL SUM TIENE SUS HISTORIAS

Y las debería seguir teniendo…. En el SUM tuvimos las reuniones más importantes a nivel vecinal y comunitario, los debates más jugosos, y si bien muchos no tuvieron el mejor final feliz, en su momento hicieron historia.

Para que no se queden en el aire preguntándose de que encuentros hablamos…

Decenas de reuniones antes y después de las elecciones de delegado.

Las reuniones por el Plan Estratégico.

Las de los Presupuestos Participativos.

Y aunque no lo crean, también en el SUM se reunía la comisión de Caminos Rurales.

¿Increíble no?

Lo increíble es que la hayan desaparecido.

Las reuniones de seguridad, las de la Red Juntos Podemos y tantas otras que probablemente tampoco recuerden pero que compartimos en ese espacio, que repetimos, es el único espacio municipal, que hasta ahora reunía las características para permitirnos ese tipo de encuentros a los vecinos.

El despliegue de Tránsito dentro del SUM nos pareció, justamente, una falta de “respeto a las normas y los hábitos”, a la historia, costumbres y uso de ese lugar, que además hoy alberga la Biblioteca, que requiere de un ambiente bien diferente al de una oficina de tránsito. Pero la municipalidad no invierte, reutiliza y sobre utiliza, al menos en nuestra zona.

UN CAMINO TRANSITABLE

Ahora bien, ¿es importante tránsito en el área de la delegación?

La respuesta correcta seguramente debería ser sí, la cuestión es en qué condiciones.

Por ejemplo, si el municipio -que dentro del predio de la delegación tiene suficiente espacio- construyera una oficina para tránsito -pero ni siquiera mejora las instalaciones que ya existen-.

Y además, si el municipio, invirtiera lo necesario para primero ordenar el tránsito -como lo hace en la peatonal, Güemes, San Juan, Constitución, la costa, Juan B. Justo…

Pero qué hace tránsito en barrios donde no se puede pintar ni una senda peatonal porque no hay un pavimento en condiciones en ninguno de los centros neurálgicos de la delegación. En un lugar donde los autos estacionan a 90° en veredas céntricas y no se tienen en cuenta a los peatones y menos con discapacidades.

La única lectura posible es, la municipalidad manda a tránsito a recaudar, a hacer multas, y podría no estar mal si primero mandara a las áreas de Obras Públicas, EMVIAL y Tránsito, pero a planificar, diseñar, ordenar y construir o reconstruir lo que haga falta e invirtiendo lo que haga falta, empezando por la materia gris y no hablamos de cemento.

LOS VECINOS PONEN EL HOMBRO

En particular la Sociedad de Vecinos de Sierra, que tiene convenio con el municipio, le puede poner toda la onda y la mayor voluntad, agarrar la pala como si fueran operarios y parqueros, arreglar veredas o cordones, pero de qué profesional con autoridad del área municipal específica reciben las instrucciones para saber que las intervenciones que realizan en la vía pública son las correctas. Esto no es una crítica a la entidad, todo lo contrario, sigue siendo un reclamo a un estado municipal al que le hacen cualquier cosa en la vía pública, lo que significa en sus propias narices sin que mueva un dedo, sin que controle, ni inspeccione, ni cobre por planos o tasas, pero pretende recaudar multas en lugares donde ni siquiera hay indicadores de tránsito.

Mientras tanto otros vecinos, de manera individual rellenan pozos con tierra o escombros para poder llegar a sus casas, casi una postal serrana.

LAS CALLECITAS DE LA DELEGACIÓN…

Tienen ese qué sé yo… Ese qué sé yo, que no se pueden transitar ni a pie, porque las veredas casi no existen, porque los autos te tapan de polvo o porque el barro te llega a los tobillos, ni en auto, porque se destroza en cada cuadra con cada pozo, o porque te encajas cuando caen cuatro gotas.

En honor a esas calles y caminos, el homenaje para el Municipio y en particular para el EMVIAL, Tránsito y Transporte es dedicarles un verso de “Proverbios y cantares” de Antonio Machado, cantado maravillosamente por Serrat, “Caminante, son tus huellas el camino, y nada más; caminante, no hay camino, se hace camino al andar”.