Recuperaron una obra robada hace diez años valuada en 4 millones

Una pareja de sospechosos fue detenida mientras ofrecían a la venta en internet un cuadro robado hace una década en un asalto en el Haras Santa María de Araras.

La obra valuada en casi 4 millones de pesos fue pintada por la artista plática Adriana Zaefferer y pertenece a una mujer de 72 años que había sido víctima del asalto en 2011.

Más de una década después, la propietaria de la obra de arte fue quien denunció haberla visto publicada a la venta por Mercado Libre. Luego de una serie de averiguaciones, personal de la DDI llevó acabo un allanamiento y detuvo a la pareja, además de recuperar el cuadro. La pareja quedó imputada por el delito de “encubrimiento agravado con fines de lucro”.

Adriana Zaefferer nació en Argentina en 1952 y expuso en las galerías Arroyo, Zurbarán, El Socorro, Wildenstein London, Wildenstein New York y en The Tryon and Moorland Gallery, entre otras. Su carrera la llevó a retratar los establos de la Reina Isabel II, gran aficionada a la cría de caballos.

