Columna de Opinión: No estamos solos

Por Libertad Magenta

El 14 de octubre se realizó un “Encuentro provincial sobre autonomía y reconocimiento de nuevos municipios” organizado por la ‘Comisión Don Torcuato Independiente’ y el ‘Movimiento Autonomista de presidente Derqui’, el mismo contó con la participación de más de cuarenta integrantes del movimiento y la presencia de los candidatos a diputados nacionales de Juntos por la provincia de Buenos Aires, Margarita Stolbizer y Emilio Monzó.

Durante el encuentro, en varias oportunidades, los candidatos manifestaron públicamente su apoyo al movimiento y sus propuestas. En este sentido, indicaron que la Provincia de Buenos Aires debe dar una respuesta efectiva a la problemática del reconocimiento de nuevos municipios y a la necesidad de asegurar la autonomía municipal. Asimismo, se comprometieron a apoyar e impulsar los proyectos de ley presentados por los distintos movimientos que forman parte de la Asociación Provincial y un proyecto de ley marco de creación de nuevos municipios.

Hubiera sido difícil que dijeran algo diferente después de la exposición y ejemplos vertidos en los medios y durante la reunión por algunos de los referentes independentistas, pero para ser puntuales queremos citar a Patricio Pro, perteneciente al Movimiento Autonomista de presidente Derqui, que se quiere separar del municipio de Pilar, a la par que es vicepresidente de la Asociación para la creación de nuevos municipios de la provincia de Buenos de Aires, que dijo “El actual intendente de Lezama, Lalo Harispe, antes era delegado municipal, puesto por el gobierno de Chascomús. Cuando iba a La Plata a pedir por obras y servicios públicos, le decían que tenía que ir el intendente. Ya como intendente, pudo sentarse cara a cara con la gobernadora -María Eugenia Vidal en ese momento- y el presupuesto municipal de Lezama creció once veces”, y agregó “Pero el caso más espectacular es, quizás, el de José C. Paz, uno de los distritos creados en los 90. Siempre se habla mal del caso de José C. Paz. Se dice que estuvo mal dividido, que se creó un municipio pobre, con un montón de deficiencias, nosotros somos vecinos, estamos pegados. Antes, José C. Paz era una localidad mucho más postergada y atrasada que Derqui. Hoy tiene siete centros de salud. Derqui tiene un solo hospital, que se creó gracias a la pandemia. Entre los centros de salud de José C. Paz hay un hospital oncológico que el intendente Mario Ishii logró a través de inversiones chinas. Eso es lo que logra una localidad que tiene su propio gobierno”.

Además explicó, “Se trata de un fenómeno exclusivamente bonaerense, porque en nuestra Provincia no existen instancias de gobierno local aparte del municipio, y eso hace que muchos pueblos terminen quedando relegados”.

“La única figura legal que existe en la provincia de Buenos Aires para un gobierno local es el municipio”, dijo Pro “Esto no pasa en otras provincias, donde hay diferentes instancias de gobierno local según el tamaño de la localidad, en Entre Ríos hay juntas vecinales, municipios, comunas. En Córdoba lo mismo. Todas responden a diferentes capacidades y atribuciones, en cambio, en Buenos Aires no existen tales diferenciaciones. Se es municipio o no se es. Y en muchas localidades del conurbano y del interior se viene dando una lucha larga y tenaz por obtener esa condición”.

Es bueno saber que no estamos solos en la lucha y el reclamo por la creación del municipio de Sierra de los Padres, saber que nuestra realidad es la misma que la de más de 60 localidades de la provincia que buscan el mismo objetivo porque compartimos los mismos problemas, y saber que cuando lo logremos vamos a tener la posibilidad concreta de gestionar nuestro futuro a través de nuestros genuinos representantes.