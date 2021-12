Comenzaron a pintar el corredor artístico contra la violencia de género

Este mes empezó a hacerse realidad la creación del proyecto “Corredor Artístico contra la Violencia de Género” que lleva adelante la Comisión de Género de la Red Comunitaria Juntos Podemos ZOR, coordinada por Vanina Alonso y que acompañan personal y directivos de Corredores Viales.

En las dos primeras garitas que ya intervinieron sobre la Ruta 226 participaron alumnas, alumnos y docentes de la Escuela Secundaria N° 50 de La Gloria de La Peregrina, integrantes de Almamuro (programa de Almacenes Culturales del Municipio) y muralistas independientes Santi Olano.

En las paredes de las garitas se plasmaron frases como “Si te humilla no te ama”, “si te da miedo, si te separa de tu familia, si te cela, si te manipula… no es amor, es violencia”, basta de acoso callejero, ni una menos, basta de violencia vivas nos queremos y una de las más importantes “NO te encierres, NO estás sola, PEDÍ AYUDA!”