Resurge el Club Rural Social y Deportivo Colinas Verdes, un viejo anhelo de los vecinos

El pasado sábado 16 de Noviembre se convocó en la sede del club a las personas interesadas en reactivar al histórico Colinas Verdes, en el que se decidió dar inicio al proceso de normalización institucional.

Una de las problemáticas más grandes de los últimos años en nuestra sociedad es el cambio de las prioridades en el uso del tiempo libre, y con ellos la modificación de muchos hábitos. Por tal motivo varias instituciones sociales y deportivas se vieron afectadas por la falta de dirigentes, ya que las Comisiones se fueron quedando sin renovación de integrantes y con ello, el desgaste en el tiempo que produce esa falta de recambio, terminó con esos clubes vacíos. La poca cantidad de directivos trae consigo el atraso en reestructuraciones edilicias, en la parte documental pero fundamentalmente en la actualización de proyectos e ideas.

Colinas Verdes no fue la excepción a esa realidad, y después de sus pujantes años con grandes actividades sociales y deportivas, no pudo sostenerse en el tiempo; y la falta de renovación caló hondo. Ya sin Comisiones estables, hace varios años que no pudo resistir el embate de los nuevos tiempos. Y por más triste que suene, literalmente, tuvo que cerrar sus puertas.

Pero parece que ese cierre no fue definitivo, porque en los últimos meses algunos vecinos de la zona, comenzaron a soñar con la reapertura. Uno de los más activos en eso fue Gastón Carró, quien se contactó con uno de los últimos encargados Raúl Vaquero; y eso fue el puntapié para desempolvar libros, historias y anécdotas que llevaron a pensar en una reactivación concreta del club.

También ayudó el impulso que da la ley que promulgó el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en donde condona gran parte de la deuda documental e invita a clubes que se quedaron sin presentar balances, a la normalización de su situación jurídica. Así fue como, junto con un grupo de vecinos entusiasmados con la idea, se llamó a una reunión informativa de la situación en la que se encuentra el club y para, más que nada, ver el panorama de interés sobre reflotar a la institución. La convocatoria fue interesante, ya que más de cincuenta personas se acercaron a la sede social, por lo cual se decidió dar inicio al proceso de normalización que prevé la Dirección de Personas Jurídicas.

Los integrantes de la última Comisión encabezaron la solicitud, presentada el pasado miércoles 17, por lo que el último Vicepresidente Enrique Grosch junto con Rubén Vaquero y Silvia Del Valle Ruarte dieron inicio formal bajo el Expediente EXP-105198/21 – 2 al inicio de la normalización.

El sábado 28 de Noviembre se realizó la segunda reunión, en la que se determinó conformar una Comisión de Apoyo hasta tanto existan nuevas autoridades, y la misma quedó integrada por Gastón Carró, Sylvia Cossetto, Karina Bravo, Gabriel Pianesi y Federico Yacomini. A su vez los arquitectos Silvia Borrilli y Miguel Iborra tendrán a su cargo comenzar a confeccionar un proyecto de la parte edilicia, en primer término para hacer un listado de prioridades con el objetivo de reactivar la sede, y luego un proyecto macro en donde quede plasmado una reestructuración integral del club.

Ahora quedarán por seguir varios pasos que solicita la DPPJ para concretar el proceso, por lo pronto será el reempadronamiento de socios que tendrá lugar entre los días 6 y 20 de Diciembre. Los interesados podrán seguir las novedades en la misma página oficial del club www.clubcolinasverdes.com.ar y en el Facebook Club Rural Social y Deportivo Colinas Verdes o hacer consultas a socios@clubcolinasverdes.com.ar

Una noticia esperanzadora para toda nuestra zona que cuenta con muchos chicos que no tienen formación deportiva, ya que no contamos con muchas instituciones que desarrollen actividades de éste tipo, y fundamentalmente un club que brinde sentido de pertenencia; el de defender los colores del club de su pueblo; pero también una entidad que convoque a encuentros sociales y culturales para dar respuesta a las necesidades de toda una comunidad.