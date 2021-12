Pase sanitario y vacuna libre en la provincia

El gobierno bonaerense anunció a partir del 21 diciembre «vacunación libre, gratuita y federal» en la provincia de Buenos Aires para primera y segunda dosis a mayores de 3 años y comenzó a aplicar el “Pase Libre Covid-19” como requisito obligatorio para asistir a aquellas actividades realizadas en el territorio de la provincia de Buenos Aires que representan mayor riesgo epidemiológico. Será solicitado en espacios cerrados como cines, gimnasios, salones de fiesta y boliches, entre otros lugares.

También será obligatorio para quienes deseen realizar trámites ante organismos públicos y privados, y para trabajadores que efectúen atención al público en entidades públicas y privadas, comercios, restoranes, etc.

El llamado pase sanitario quedó oficializado con la publicación de la resolución 460 en el Boletín Oficial, donde se detalló que está destinado a «todas las personas mayores de 13 años» que quieran asistir a eventos masivos, actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados.

Deberán tenerlo todas las personas mayores de 13 años y deberán contar con al menos dos dosis de la vacuna contra la covid-19, aplicadas como mínimo 14 días antes.

Se podrá presentar el certificado mediante la app VacunatePBA, Mi Argentina o el carnet de vacunación en formato cartón o tarjeta.

CONTROL

Los organizadores, titulares o responsables de las actividades sujetas a lo dispuesto en el decreto, tendrán a su cargo el control de la acreditación del Pase en los accesos a las mismas.

El incumplimiento del uso del pase podrá dar lugar a la aplicación de sanciones no sólo a las personas, sino también a los organizadores de eventos, responsables de comercios, etc., que no cumplan con el uso y el control.