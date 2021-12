Presupuesto Participativo Municipal Pro 2021: Unifican las delegaciones Sierra y Norte

El nuevo Presupuesto Participativo es estilo Pro. Según Federico Mamonde, director de desarrollo productivo y modernización, el municipio compró la misma plataforma que utiliza Vicente López para su PP. El HCD en septiembre de 2002, fijó el nuevo radio de la Delegación Municipal Sierra de los Padres y la Peregrina y creó la Delegación Municipal Norte. Casi 20 años después, un puñado de directores y secretarios nos vuelven a juntar en la Zona 9 para ahorrarse unos pesos. Las zonas creadas, no coinciden con las delegaciones y tampoco con los circuitos electorales, límites caprichosos asocian a las delegaciones Sierra y Norte en el reparto de un presupuesto supuestamente equitativo. En la zona 9 faltan barrios como Los Zorzales, El Sosiego, El Paraíso y Colinas Verdes entre otros. 70 de los 100 millones del PP van a 6 zonas que representan menos del 20% del territorio y 30 millones a 3 zonas, Norte y Sierra, Batán y zona Sur, más del 80 % del Partido.

Se viene el nuevo Presupuesto Participativo, esta vez estilo Pro. Según Federico Mamonde, director de desarrollo productivo y modernización, el municipio compró la misma plataforma que utiliza Vicente López para su PP.

Aunque algunos podrán decir que no tiene nada que ver, para entender las diferencias entre ambos distritos, Vicente López tiene una superficie de 33 km², 270.929 habitantes y una densidad poblacional de 8.210 habitantes por km², es el segundo distrito más chico del país y tiene los indicadores socioeconómicos más elevados del Gran Buenos Aires, su localidad cabecera es Olivos.

Mientras General Pueyrredón tiene una superficie de 1460 km², 659.462 habitantes y una densidad poblacional de 424 habitantes por km², su localidad cabecera es Mar del Plata con una superficie de 80 km² y 593 337 habitantes. En general encabeza los índices de desocupación más altos del país y en General Pueyrredón entrarían 44 comunas como Vicente López. Esto es sólo a título informativo como para entender que en lo único que nos parecemos a Vicente López es en la plataforma que compraron ambos intendentes para el PP.

NORTE Y SIERRA

En 1984 a través de la Ordenanza N°6073, el HCD crea la delegación de Sierra de los Padres y La Peregrina, 18 años después el HCD en septiembre de 2002, a través de la Ordenanza N° 14850 fija el nuevo radio de la jurisdicción de la Delegación Municipal Sierra de los Padres y la Peregrina y crea la nueva Delegación Municipal Norte. Casi 20 años después, un puñado de directores y secretarios nos vuelven a juntar en la Zona 9 para ahorrarse unos pesos, que dicho sea de paso, no son de ellos.

“ZONA 9″

Lo más llamativo del nuevo PP son estas zonas creadas, que no coinciden con las delegaciones y tampoco con los circuitos electorales, limites caprichosos nos asocian a las delegaciones Sierra y Norte en el reparto de un presupuesto supuestamente equitativo.

Ambas delegaciones abarcamos territorialmente, juntas, más de la mitad del Municipio de General Pueyrredón (MGP), los 100 millones del PP se reparten, el 25% igual monto a cada zona, con lo cual ya desde la base tendremos y tendrán que compartir ambas delegaciones, obviamente imaginen que el resto de los indicadores incluso si estuvieran bien tomados, que no lo están, tampoco nos favorecen. 25 millones repartidos en 9 zonas representan 2.777.777 por zona, que tendremos que compartir con Norte, de haber respetado las delegaciones como zonas, nos hubieran tocado 2.500.000 para cada delegación, para Norte y Sierra hubiera sido de base casi el doble y para el resto no hubiera habido tanta diferencia.

Pero además, este invento de la zona nueve, seguramente al efecto de bajarnos el precio, nos lleva a tener que debatir y armar proyectos con barrios con los que ni siquiera compartimos un corredor común, nuestra zona en los PP de Pulti era 226 y Norte era Ruta 2.

En el actual proyecto PP, incluye los barrios Colonia Barragán, Dos de Abril, El Tejado, Estación Camet, La Trinidad, Las Margaritas, Parque El Casal, La Germana, La Gloria de la Peregrina, La Peregrina, Santa Paula y Sierra de los Padres, el resto de los barrios que se les perdieron a los muchachos de la muni, ahora ya saben porque no les llegan servicios ni les arreglan las calles, no existen. Hasta en Wikipedia hubieran encontrado Los Zorzales, El Sosiego, El Paraíso o Colinas Verdes entre los demás que faltan.

NO TAN EQUITATIVO

Podrán utilizar índices, estadísticas, y mucha modernización y plataforma vip, pero 70 de los 100 millones del PP van a zonas que representan menos del 20% del territorio y 30 millones a 3 zonas, Norte y Sierra, Batán y zona Sur, que representan casi del 90 % del territorio. El municipio no cuenta los índices que en esas zonas representan importantes ingresos de nación y provincia. Pero además ni siquiera considera aprovechar el PP para compensar el olvido y el abandono permanentes en esos territorios.

¿UTOPÍA?

Del 2008 al 2014 vimos como año tras año Pulti y sus secuaces se olvidaban que los PP terminaban al concluir los proyectos. Así podríamos hacer una enorme lista de proyectos elaborados, consensuados y votados por la comunidad de la “226” y jamás concretados por el municipio.

Ahora habrá que ver si los 9 meses que prevé el HCD para elaborar y votar los proyectos terminan en un montón de hermosos bebés o simplemente en “pies” hinchados y los dolores de un parto.

LA ORDENANZA PP

La Ordenanza Nº 25061 que instituye el nuevo Presupuesto Participativo, sancionada por el Concejo Deliberante y promulgada por Montenegro en marzo de este año, contempla una partida presupuestaria no inferior al 1% del presupuesto general. Y para su realización 2 etapas:

-La primera etapa, son dos periodos de Cuatro (4) meses, el primero para reuniones de vecinos en todos los barrios. Elección de Consejeros. Realizar la primera asamblea en el marco de los Consejos Barriales, convocando a vecinos y organizaciones de la zona, entre las que se encuentran asociaciones vecinales, clubes, centros comerciales, escuelas, Consejos y Comisiones que abordan las temáticas de juventud, discapacidad, cultos, sustentabilidad, entre otras. E indica que las discusiones y propuestas tienen el objetivo de determinar las temáticas, problemáticas e inquietudes que vecinas y vecinos visualizan como acciones e intervenciones necesarias para sus áreas barriales y como distrito en su integralidad.

Y los siguientes Cuatro (4) meses, para formación de los Consejos de Participación Ciudadana. Elaboración de proyectos en los Consejos Participativos. Para que de las inquietudes y propuestas de los vecinos relevadas en las asambleas barriales, los Consejeros electos junto a los directores de los secretarios técnicos elaboran los proyectos, donde se contempla el desarrollo urbano integral de determinados sectores acompañado de acciones sociales, para generar un entorno barrial más seguro y mejorar la calidad de vida de los vecinos. Y contempla que en el proceso de elaboración de los proyectos pueden darse instancias de reencuentro con los Consejeros y Consejeras a fin de poner en común diferentes miradas acerca de algunos temas.

Estableciendo además que por cada área barrial se confeccionen al menos un proyecto general y tres proyectos barriales.

-La segunda etapa es de 1 mes, para la presentación y votación de los proyectos.

Establece que en los días previos a la semana de votación se difunden los proyectos elaborados y se publican los lugares y horarios donde habrá una mesa para recibir a los vecinos que deseen participar. La votación es presencial en lugares designados en cada distrito y online, a través del sitio:

www.mardelplata.gob.ar/presupuestoparticipativo.

Los vecinos podrán votar en dos cuerpos: uno para elegir un proyecto que impacte en la integralidad de la zona y otro para un área barrial determinada. Luego, todos los resultados quedan publicados en el sitio oficial municipal.

Por último, establece que el Departamento Ejecutivo deberá publicar y mantener debidamente actualizada la siguiente información en la página web del Municipio, los proyectos electos año a año en cada distrito. El Presupuesto originalmente asignado a cada proyecto. La Secretaría o repartición municipal responsable de su ejecución. El monto finalmente erogado en cada caso. Y el estado de avance de cada proyecto y, de no ser posible su ejecución, las razones debidamente fundadas que no la hayan permitido.

Además, el ejecutivo reglamentará los aspectos específicos que se correspondan con la reinstalación de esta herramienta de participación social.