Columna de opinión: Arraigo y desarrollo

Por Libertad Magenta

El reclamo por la creación de nuevos municipios que llevan adelante más de medio centenar de pueblos a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires, suele toparse con noticias, proyectos o programas que lanzan funcionarios o políticos y que parecen pisotearlo una y otra vez.

Mientras este pedido constante de descentralización, que es más que legítimo y en este espacio lo hemos fundamentado sobradamente y apunta a fortalecer el arraigo local y mejorar los servicios y la calidad de vida de los vecinos, es ignorado sistemáticamente por esos mismos personajes, ellos proponen crear provincias o fortalecer el arraigo rural.

Este mes, luego de la renuncia al senado de Esteban Bullrich, lo que lo puso en la primera plana de los medios nacionales, instaló su proyecto de dividir la provincia de Buenos Aires en 5 provincias y de paso La Matanza en 2, podemos coincidir en que siempre la descentralización es buena, pero detrás de este proyecto se esconde la necesidad de la oposición de tener más senadores, serían 12 senadores nacionales más y más diputados. El mayor beneficio de este proyecto sería solamente político, más para ellos, pero más de lo mismo para los bonaerenses.

Por su parte el gobernador Axel Kicillof presentó el Programa de Reconstrucción y Transformación Provincial 2022-27, anunciando un conjunto de políticas públicas destinadas a impulsar la producción agropecuaria y agroalimentaria, la integración y el arraigo rural.

Una de las iniciativas anunciadas fue el Plan de Integración provincial, arraigo y desarrollo local, que incluye un programa de mejora de caminos e infraestructura con el objetivo de garantizar la accesibilidad a localidades del interior, establecimientos productivos, escuelas rurales y centros de salud. La Provincia financiará la compra de materiales y máquinas para la reparación de caminos rurales, con foco en aquellas vías de mayor movimiento diario para los habitantes de los distintos distritos.

Ahora bien, si el municipio al que pertenecemos, de manera permanente nos excluye de mejoras y servicios, habla del cordón frutihortícola de Mar del Plata, los kiwis marplatenses, la reserva natural de la ciudad, porque se preocuparía en gestionar y luego volcar los beneficios de estos programas en zonas como la nuestra, Batán o Estación Camet.

El arraigo y el desarrollo local pueden ser estimulados por programas provinciales, pero sólo se logran a través de los gobiernos municipales. Mientras los actuales municipios de la provincia, no se atomicen en pequeñas comunas de verdadera autogestión, no habrá arraigo, no habrá desarrollo ni crecimiento, no van a servir ni la autonomía municipal ni los grandilocuentes programas provinciales. La primera y real descentralización para promover el crecimiento y desarrollo de la provincia no son más provincias, son más municipios.

Brindemos por un 2022 en que los políticos bonaerenses abran los ojos, dejen su egoísmo y sus ambiciones de lado y hagan su trabajo para lograr tener una mejor provincia más equitativa, justa y solidaria.