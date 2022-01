El Delegado del ENACOM, Martín Monita, tomó denuncias en Gloria de la Peregrina por la falta de servicio de Movistar telefonía fija

El pasado 7 de diciembre el Delegado Regional del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Martín Monita, visitó La Gloria de la Peregrina a pedido de la Sociedad de Fomento. Resulta que desde hacía meses la localidad no contaba con teléfonos fijos ya que Movistar no venía a reparar una cámara de cables que una máquina levantó accidentalmente en Ciudad de Roma.

En la sede de la entidad tomaron denuncias individuales a los vecinos, que fueron elevadas a la empresa Movistar. Incluso por el horario, el mismo Delegado Monita fue personalmente a varios comercios que no podían concurrir y les tomó el reclamo allí mismo en sus mostradores.

Increíblemente a los pocos días, los mismos usuarios denunciantes, notificaban que se les había solucionado el problema, pero no era a la totalidad de los clientes de La Gloria. Aún sigue sin servicio un gran sector de la localidad.

INTERNET

Aprovechando la presencia del Delegado del ENACOM, se le consultó sobre algunas irregularidades que están cometiendo las Cooperativas locales, de lo que indicó que esa era una cuestión municipal.

Según pudo saber este medio de otras fuentes, ante la posibilidad del avance de un proyecto de ordenanza del oficialismo, en el que en principio buscan beneficiar a las Cooperativas y Pymes del sector TIC, algunas licenciatarias del servicio comenzaron a expresar sus opiniones en contra, entendiendo que las medidas dispuestas en el proyecto de ordenanza terminarían encareciendo sus costos de instalación, incluso siendo la comuna quien le exija al prestatario una contraprestación para dar servicio gratuito en plazas. Si bien sobre el tema hay miradas contrapuestas, concejales de la oposición estarían evaluando la situación.

