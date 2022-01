Un ambicioso proyecto de fomentistas y vecinos de La Gloria: Una juegoteca didáctica en la plaza Bordeu

La Asociación Vecinal de Fomento La Gloria de la Peregrina, con el apoyo de un importante grupo de vecinos y la colaboración de la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI), están trabajando en la recuperación de la Plaza Juan Manuel Bordeu, un espacio que esperan transformar en una gran juegoteca didáctica.

Un ambicioso proyecto, que, como todo en nuestra zona, se hará a pulmón y a fuerza de andar pidiendo ayuda por aquí y por allá, no es lo mismo en General Pueyrredón la Plaza San Martín, a la que le hacen las veredas cada tres años y le cortan el pasto y la limpian a diario, como a casi todas las de Mar del Plata, que las plazas abandonadas de nuestras localidades.

Y como muestra está la Plaza principal de La Gloria, que mientras la entidad tenía convenio con el municipio y la mantenía, estaba impecable, limpia, el césped cortado, los juegos arreglados y pintados, y desde que el mantenimiento quedó a cargo del municipio da vergüenza ajena. Sacaron los cestos de residuos porque la empresa 9 de Julio no los recogía, no cortan el césped en tiempo y forma, no levantan la basura. Y si bien es cierto que lamentablemente los vecinos y los jóvenes que se juntan no ayudan a mantenerla, el área de espacios verdes de la comuna, sí, porque en General Pueyrredón existe una dirección de espacios verdes, debería encontrar la forma de resolver los problemas y mantenerla como a cualquier otra plaza de la ciudad de Mar del Plata.

Y ni hablar de la laguna de la calle principal, o tal vez como Larreta, Montenegro nos quiere hacer piletas, pero sin gastar en pintura.