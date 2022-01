Columna de opinión: Ciudadanos de cuarta

Por Libertad Magenta

Empieza el año y las asociaciones que trabajan en el pedido de reconocimiento de nuevos municipios inician nuevamente la carrera por la reimpresión de los proyectos legislativos que se archivan al término de cada período, muchos son los que también están en condiciones de iniciar su trayecto legislativo por primera vez, pero de qué sirve la presentación de los viejos y nuevos proyectos si año tras año se archivan sin haber tenido tratamiento ni siquiera en comisiones, sin haber un interés por parte de los legisladores ni del ejecutivo en avanzar en el tema, sin la creación de una comisión específica para trabajar la problemática, es un diálogo trunco, otro reclamo desoído. No hay una intención seria de estudiar y resolver el tema, sólo se guarda para títulos y bombas de humo.

Nuestros representantes y sus mezquindades, impiden el avance de la creación de nuevos municipios, aún cuando todos los especialistas en la materia, palabras más palabras menos, reniegan del sistema municipal de la provincia de Buenos Aires, desde la falta de autonomía hasta los municipios elefantiásicos, empezando por el conurbano y siguiendo por el interior profundo.

Germán Krivocapich, abogado experto en Tributo Municipal, en el marco de una charla por la división de La Matanza, en diálogo con El1 Digital, destacó que “los municipios que adquirieron autonomía, ya sea en términos presupuestarios o en términos institucionales, prestan mejores servicios a sus vecinos y son más transparentes” y aseguró, además, que en ellos “existe mayor equidad en la distribución del poder y de los recursos públicos”.

En esa línea, sumó: “En los tiempos en que estamos, para un país federal como el nuestro, es muy importante consolidar la idea de limitar el poder, descentralizarlo, y la mejor manera de descentralizarlo es a través de un régimen municipal”.

Y claro que el eje es hablar de servicios, porque un jubilado de Santa Clara se tiene que atender en el Hospital de Vidal, a casi 60 km., ahí es donde capita por PAMI, uno de Sierra de los Padres capita a 30 km., 30 km. menos pero no menos incómodos, en las salas no hay médicos 24 hs. ni acá ni en Chillar, no podemos vacunarnos ni hisoparnos sin trasladarnos a una ciudad cabecera, los cajeros automáticos no funcionan, los residuos se levantan 3 veces por semana, la justicia es inaccesible, no se puede presentar un plano ni una habilitación, no se puede hacer un registro, ni un DNI, ni nacer, ni casarse, ni morirse. No hay capacidad de gestión ni planificación, claro que el eje son los servicios, no es ni más ni menos que lo que reclaman cada una de las localidades que piden ser un municipio y sistemáticamente son ignoradas, ninguneadas y despreciadas, menoscabando los derechos de los habitantes de esas poblaciones transformándonos en ciudadanos de segunda o por qué no, de cuarta.