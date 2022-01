Frente a los cortes de suministro, luz y fuerza denunció desinversión en EDEA: “Miles de usuarios sufren las consecuencias”

Según dio a conocer el portal digital “Línea Sindical”, el sindicato de Luz y Fuerza emitió un comunicado para denunciar la falta de inversión de EDEA, la distribuidora de energía que provee a gran parte del interior y la costa atlántica bonaerense. Desde el sindicato denunciaron falta de contratación de personal que quedó más expuesta en el temporal que afectó a parte de la ciudad de Mar del Plata durante Nochebuena y de cara al comienzo de una esperada temporada turística.

Al igual que lo sostienen desde hace años, el Sindicato Luz y Fuerza volvió a cuestionar a la empresa distribuidora de energía EDEA, denunció “desinversión” y puso como ejemplo las consecuencias que se produjeron con el temporal de lluvia y viento que se presentó en la previa de Nochebuena en Mar del Plata en la que importantes zonas sufrieron un corte de luz. Desde el gremio acusaron que “miles de usuarios sufren las consecuencias de un servicio precario”.

El pasado 24 de diciembre, según indicaron desde el sindicato, seis distribuidores de media tensión quedaron sin funcionamiento, afectando a barrios de la Ruta 11 hacia Santa Clara del Mar y también hacia el sur, a Miramar, como también parte de Sierra de los Padres, barrios de la Ruta 226, y sectores de Parque Luro y Los Pinares.

Las y los trabajadores de Luz y Fuerza manifestaron que la empresa recibió más de 100 reclamos por usuarios hacia las 21 horas de ese día, ante la falta de servicio eléctrico. Incluso, el sistema de atención telefónica tuvo serias complicaciones para atender los reclamos. En ese sentido, acusaron que el sistema automatizado de reclamo disponible, telefónico o virtual, “resulta ineficiente e ineficaz”.

“A pesar de las denuncias públicas y ante las autoridades provinciales, la empresa sigue con su política de achicamiento y tercerización del servicio. Los y las usuarias deben saber que el costo del personal que la empresa no contrata, está contemplado en la boleta que mensualmente abonamos para no quedarnos sin servicio. Es decir que la empresa sigue obteniendo millonarias ganancias sin invertir para garantizar un servicio de calidad”, concluye el comunicado.

En el inicio de la nueva temporada, por su parte, días atrás desde la empresa estimaron que se registrará en Mar del Plata un crecimiento del consumo energético -con valores récord- del orden del 5% con respecto de las marcas pico sucedidas en años anteriores y destacaron el desarrollo de un “plan de obras” para “el fortalecimiento del sistema” en la ciudad.

¿Y POR CASA?

Desde el mes de junio del año pasado, se vienen denunciando en la zona que las obras que inevitablemente tuvo que realizar EDEA a fuerza de denuncias, no alcanzaron para mejorar el servicio.

Ya no hacen falta tormentas ni temporales, en distintos momentos y en distintos barrios y sectores de la zona, desde hace meses se registran cantidad de cortes, microcortes y abruptos golpes de baja y alta de tensión que vienen generando pérdidas y daños en electrodomésticos y equipos tecnológicos e informáticos.

La denuncia de Luz y Fuerza no hace más que ratificar lo que los vecinos de la zona venimos padeciendo.