Corredor artístico contra la violencia: Corredores Viales construirá más garitas sobre la 226

En septiembre del año pasado empezamos a contar la historia del proyecto del corredor artístico sobre la Ruta 226 para concientizar sobre la violencia de género, no era la primera reunión de la comisión de género de la Red Juntos Podemos, que ya venían haciendo gestiones con diferentes áreas del Ministerio de Seguridad de la provincia, a través de la oficina serrana de la comisaría de la mujer, pero podríamos decir que fue la decisiva, ya que en ella encontraron un apoyo incondicional en Gonzalo Atanasof, presidente de Corredores Viales.

En diciembre del año pasado, después de la puesta en valor de las garitas por parte de Corredores Viales, comenzaron las primeras intervenciones.

A fines de enero, en una reunión, que se realizó ‘in situ’, Corredores Viales colocó en el interior de las garitas los primeros carteles con los contactos a los que hay que llamar en casos de violencia de género, carteles que complementan el trabajo de la Red y la obra de los artistas.

Pero es probable que esta iniciativa, entre otras cosas, trascienda los límites serranos.

En el encuentro estuvieron presentes de Corredores Viales, el presidente Gonzalo Atanasof, Claudio Monteleone, coordinador de CV en el tramo y Silvana Caballero, jefa de género y diversidades, del Ministerio de Seguridad de la provincia Julio Giribaldi, director provincial de relaciones con la comunidad, Andrea Burgos de la dirección provincial de políticas de género y derechos humanos, Oscar Leites director de planificación y coordinación de la subsecretaría de participación ciudadana, la Oficial Principal Yanina Douter Jefa de la Comisaría de la Mujer Mar del Plata y la coordinadora zonal de política de género, Comisaria Inspector Mariana Ibarra,

Por su parte, Andrea Burgos expresó “Estamos muy contentos de cómo se viene desarrollando esta iniciativa de la Red que venimos acompañando desde el comienzo y los resultados que ya se empiezan a ver” y Julio Giribaldi agregó “Tanto la provincia como el ministerio de seguridad estamos muy comprometidos con este flagelo que representa la violencia de género”.

Pero la sorpresa y la alegría casi incontenible de las chicas de la comisión de género de la Red, fue cuando el presidente de Corredores Viales dijo “Para nosotros esta problemática es una política de estado, todos tenemos que ser parte de la solución y este fue un disparador fenomenal, y esto que vimos que se hizo con tanto amor con tanto compromiso, queremos potenciarlo en todas las rutas argentinas. Tenemos 7000 kilómetros de rutas nacionales en toda la Argentina, y queremos implementarlo en donde tenemos travesías urbanas de este tipo y en algunos lugares donde las estamos generando, en el norte en Salta en Jujuy, con otro material, pero con el mismo fin, con distintos tipos de intervenciones”. Y agregó “La verdad esto a mí me pareció conmovedor, uno se la pasa recorriendo rutas, puentes, tapando pozos, baches, pero estas son las cosas que verdaderamente te llevas y te quedan.”

Después de felicitar y agradecer a la comisión por el compromiso adelantó, “Vamos a construir algunas garitas más en este trayecto de la Ruta, tenemos que definir los lugares” y ante la ansiedad de las serranas aclaró “Como lo venimos haciendo hasta ahora, lo vamos a trabajar y decidir en conjunto con ustedes”. También, entre tema y tema le propuso a Monteleone, cambiar por led las luminarias de la rotonda del Coyunco.

Desde la comisión, además de agradecer a todos, Julieta Villareal dijo “Ya desde que se arreglaron las garitas, la gente lo notó y estaba agradecida, pero la respuesta ante las primeras intervenciones generó inmediatamente el debate acerca del tema, aunque a cada uno le llegue de manera diferente, la problemática está expuesta”.

Por su parte Vanina Alonso apuntó “Los carteles son importantísimos, porque los murales, para el público en general forjan la sensibilización sobre el tema y para las víctimas los carteles le dan la información para saber a dónde pedir ayuda”.

También participaron del encuentro los muralistas Jorge del Cuadro, que intervino en la garita del kilómetro 14,5 con el tema de violencia laboral y Santi Baku, intervino en la garita del Coyunco y se refirió a su trabajo “Los murales son para comunicar y esta fue una experiencia enriquecedora, está bueno comunicar mensajes que a la gente le ayude a tomar conciencia y los anime a buscar el camino para resolver los problemas, a mí me tocó el tema violencia obstétrica y violencia psicológica, que son dos tipos de violencia que existen pero que la gente a veces no los reconoce como violencia, me pasó que se acercan y dicen, ah mirá, yo no sabía que esto era violencia”.