Editorial: Qué lindo sería

Haciendo alusión a la famosa canción de Juan y Juan -Qué lindo que es estar en Mar del Plata-, una nota de Página 12 titulaba “Qué lindo es hisoparse en Mar del Plata”, y nos preguntábamos porqué quienes eligen vivir o vacacionar en nuestra extensísima delegación, tenían indefectiblemente que viajar kilómetros y llegar a lugares atestados de gente para hisoparse o vacunarse en Mar del Plata.

En el CAPS de Ameghino, el centro de testeo más cercano, llegaron a haber filas de seis cuadras, y nos preguntamos si el municipio puede poner un centro de testeo “rápido” en ese CAPS y en el de Batán ¿Porqué no puede poner uno en el CAPS La Peregrina? Dónde además otra vez en diciembre en días festivos hubo horarios sin médicos, problemática que aún continúa durante buena parte del día, ya que no se cubren las licencias, y no hay médicos de guardia las 24 horas. Como si fuera poco, la ambulancia de SAME local, aunque usted no lo crea, tampoco cuenta con médico todos los días.

El municipio mandó el operativo Salud en tu barrio a La Gloria de la Peregrina del 27 al 31 de diciembre, que refuerza la atención del Centro de salud y realiza testeos de antígenos, pero a partir del 1 de enero, nada, nada de nada.

Y si hablamos de la vacuna COVID, incluso más importante que los testeos, ya que la premisa de la provincia es vacunar y vacunar, igual, kilómetros y largas filas. Ahora Zona Sanitaria VIII manda otro operativo itinerante, los días 15, 18 y 25 de febrero, sólo de 10 a 13 horas. ¿Porqué puede haber en un Club en Estación Chapadmalal un vacunatorio fijo de lunes a viernes de 8 a 19 horas y sábados y domingos de 8 a 14 y acá nada?

Nada de nada, desde que empezó la pandemia a ningún funcionario, ninguno, ni municipal ni provincial y evidentemente tampoco al delegado, se le ocurrió, que como mínimo en época estival, cuando la población en la zona crece exponencialmente por la llegada de trabajadores golondrinas y turistas, hacían falta un vacunatorio y un centro de testeo fijos.

A ver si nos entendemos, en nuestra zona también trabajamos, ir a cualquiera de esos lugares nos representa horas solamente en viaje, ir a testearnos en colectivo no parece muy responsable, y un remis puede costar, ida y vuelta, más de 3.500 pesos ¿O creían que acá todos tenemos una 4×4?

Pedirles responsabilidad a los ciudadanos, pedir “cuidadanía”, está perfecto, insistir en que completemos el esquema de vacunación, que usemos bien el barbijo, que usemos alcohol y mantengamos el distanciamiento durante una ola de contagios que supera lo imaginable, que nos aislemos cuando corresponda, que seamos responsables y solidarios, está bien.

¿Pero qué pasa con la responsabilidad y la solidaridad del estado en nuestra zona? ¿Quién nos cuida? ¿Cómo nos cuidan? ¿Qué herramientas sanitarias ponen a nuestro alcance para que podamos nosotros dar respuesta a sus demandas?

Nuestra población crece, tenemos cada vez más viviendas, más emprendimientos comerciales y productivos, cada vez más turismo, pero cada vez menos asistencia sanitaria y menos y peores servicios. Que lindo sería tener en nuestra zona un estado más serio, cercano y presente.

Miriam Leo

