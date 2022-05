Señores Nueva Sierra

Estimados vecinos.

Hace justo un año envié a este diario un correo parecido a éste y lo publicaron, lo cual agradezco, y lo recuerdo porque fue también con motivo del día del animal, intenté crear conciencia acerca de la responsabilidad que debemos tener con nuestras mascotas, en especial nuestros perros y más aún si son peligrosos.

Lamentablemente cada semana nos enteramos de los problemas que las mascotas sueltas generan, ataques a personas y a otros perros o gatos, que a su vez provocan peleas entre vecinos, este mes sin ir más lejos un vecino amenazó a otro con un arma, incluso disparó al aire por un problema perruno. La realidad es que la culpa nunca la tienen las mascotas, si no sus dueños.

Otra vez quería recordarles que sólo después de cuidarlos responsablemente podemos decir que los amamos.

No los amamos si los dejamos sueltos librados a su suerte, no los amamos si no los sacamos a pasear con correa, como no los amamos si no los vacunamos, alimentamos, si no los mantenemos limpios y a resguardo de los peligros de la calle.

Entonces por favor no digan que los aman si no son responsables al cuidarlos.

Y si no lo hacen por ellos, háganlo para ahorrarse un disgusto con sus vecinos, para evitar problemas, enfrentamientos e incluso conflictos judiciales o económicos.

Mantengamos a nuestras mascotas dentro de los límites de nuestro hogar.

¡Feliz día del animal!

Gracias y saludos

Valeria de Colina de los Padres