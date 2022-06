Por Libertad Magenta

Según la información oficial del Municipio de General Pueyrredón, en 1907 Mar del Plata es declarada ciudad, “al igual que Batán en 1997”, exactamente 90 años después.

En el primer censo registrado en 1881 “MGP” contaba con 4 mil habitantes, y al siguiente, en 1895, 8.000 habitantes, con ese número declararon ciudad a Mar del Plata. En 1914 casi 33 mil habitantes y en 100 años creció el 2000%.

El censo, al menos en nuestra zona fue otra vez un rotundo fracaso. Ricardo Velimirovich, titular de la Asociación de Productores Frutihortícolas, denunció que “al menos el 50% del sector no fue censado”.

Más allá del fracaso del improvisado y poco promocionado “censo rural” que se implementó en la semana del Censo 2022, dirigido por el INDEC y coordinado por provincia y municipio, esperaban que el miércoles 18 terminaran de censar al sector, lamentablemente eso tampoco ocurrió.

Además, muchos se encontraron con los calcos oficiales en sus tranqueras sin haber sido censados en realidad, desconociendo si en esos lugares se había completado el Censo Digital.

Pero lo mismo ocurrió en los barrios, cantidad de viviendas y familias, otra vez, no fueron censadas, muchos se quedaron con el código del censo digital en la mano esperando al censista. En el censo 2010, justificamos los resultados, la súbita noticia de la muerte de Néstor Kirchner, ex presidente y esposo de la entonces presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, conmocionó al país y de alguna forma truncó el censo y sus resultados.

Pero esta vez, nada impedía que la provincia y el municipio montaran un operativo serio y organizado en nuestra zona y que culminara con éxito. Sin embargo, no todos los censistas estaban preparados para estos terrenos, ni tampoco el material que les entregaron, planos mal confeccionados, nombres de calles equivocados, mala distribución de los sectores y un censo rural anticipado que tampoco resultó.

A pesar de que el número de habitantes es importante para el municipio, -y decimos número porque cada vez estamos más convencidos de que para muchos funcionarios no somos más que eso, un número, número a la hora de votar y número a la hora del reparto de la coparticipación-, a pesar de eso, en nuestra zona no sólo no nos supieron contar, no nos “reconocieron”, más bien otra vez demostraron que nos desconocen.

No vamos a adelantarnos a los resultados, pero sí podemos adelantar que, intencionalmente o no, la organización del censo que realizaron provincia y municipio en la delegación fue absolutamente deficiente, esto fundamentalmente tiene que ver con el desconocimiento que tienen los funcionarios sobre nuestra zona, tanto de los barrios como del sector rural. Y si no son capaces para censarnos bien, ¿cómo podemos esperar que nos gobiernen y administren bien?