Señora directora:

Muy bueno el artículo sobre la Cooperativa de agua. Faltó poner que pagamos mensualmente y desde hace años FONDO DE OBRAS 20% Y CAPITALIZACIÓN, para la ejecución de nuevas obras.

Saludos

Héctor Torini

Estimada Miriam:

Escribo estas líneas porque no puedo creer que después de tantos años, después de tanta lucha para que la cooperativa de agua empiece a funcionar para el bien de los socios, otra vez volvamos a ver que cae en manos de algunos, que como socios nos hacen sentir defraudados. Porque como socios, participemos o no, somos responsables por los manejos o desmanejos que puedan hacer en la entidad. Realmente creo que al festival de caños, postes, cortes y tarifazos que ellos hacen deberíamos devolverles con un festival de amparos, juicios o denuncias, en defensa del consumidor, en la defensoría del Pueblo, en OSSE, ante la autoridad del agua, en el municipio o donde sea, hasta que tomen conciencia de que a la cooperativa no la pueden manejar como si fuera su empresa privada, ellos deben responder a los socios por cada acto que cometan esté bien o mal. Lamentablemente a veces pagan buenos por pecadores, pero en este caso creo que la cooperativa no está actuando como lo venía haciendo en el último tiempo, alguien debe ponerle de alguna manera un límite para que hagan las cosas trasparentes y dentro de la legalidad.

Nito Pugliese