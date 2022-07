¿Qué es la segmentación energética? Un programa para otorgar los subsidios a la luz y el gas según los aspectos socio-económicos de cada hogar.

¿Cómo se implementa? A través de un registro que va a identificar al 90% de los usuarios y usuarias que cumplan los requisitos para mantener el subsidio vigente.

¿Quiénes deben inscribirse? Todos los argentinos que quieran mantener los subsidios que hoy reciben en sus hogares.

Cabe destacar que con la implementación de ésta segmentación no se tocará el subsidio por zona fría que en nuestra zona rige desde el año pasado cuando se aprobó el proyecto de ley impulsado por el diputado nacional Máximo Kirchner.

¿Por qué es importante ordenar los subsidios? Hoy en día, el Estado cubre más del 65% del costo del gas y del 70% del costo de la electricidad que se incluye en la factura. Sin embargo, el 50% de los hogares con mayores ingresos recibe casi el 60% de los subsidios totales.

Esta segmentación tiene por objetivo redireccionar los recursos del Estado hacia aquellos hogares de ingresos bajos y medios que requieren de la asistencia estatal para pagar sus boletas de luz y gas. Establecer un sistema de subsidios equitativo es avanzar hacia un acceso igualitario a los servicios energéticos.

¿Cómo se va a realizar? El nuevo régimen de ordenamiento de subsidios a la luz y el gas de red que regirá a partir del mes de junio de 2022 tiene como principal objetivo alcanzar tarifas razonables, justas y equitativas para el valor de la energía.

Para ello, se establecieron tres grupos:

Segmento de ingresos altos: este grupo declara tener ingresos mensuales totales del hogar por un monto superior al equivalente a 3,5 canastas básicas tipo 2 según el INDEC, tener 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años, 3 o más inmuebles, una embarcación o aeronave o ser titular de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena.

Segmento de ingresos medios: este grupo declara ingresos mensuales totales del hogar entre $100.000 y $350.000 pesos, posee hasta 2 inmuebles y hasta 2 vehículos con una antigüedad menor a 5 años.

Segmento de menores ingresos: usuarias y usuarios que reúnan alguna de las siguientes condiciones, considerando en conjunto a las y los integrantes del hogar:

-Ingresos netos menores a un valor equivalente a 1 Canasta Básica Total (CBT) para un hogar 2 según el INDEC ($100.000)

-Integrante del hogar con Certificado de Vivienda (ReNaBaP)

-Domicilio donde funcione un comedor o merendero comunitario registrado en RENACOM

-Al menos una o un integrante del hogar que posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

-Al menos una o un integrante que posea certificado de discapacidad expedido por autoridad competente y, considerando a los y las integrantes del hogar en conjunto, tengan un ingreso neto menor a un valor equivalente a 1,5 Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar 2 según el INDEC ($150.000)

-No podrán formar parte de este segmento aquellos hogares que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

-Sean propietarias o propietarios de 2 inmuebles, considerando a las y los integrantes del hogar en conjunto, o

-Sean propietarias o propietarios de un vehículo de hasta 3 años de antigüedad, excepto los hogares donde exista al menos una o un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

-Sean titulares de 1 o más aeronaves o embarcaciones de lujo

-Sean titulares de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena

El 90% de los usuarios del país están en los segmentos de ingresos medios y de menores ingresos, por lo tanto van a continuar recibiendo el subsidio y no tendrán modificaciones en sus facturas en lo que resta del año 2022.

El segmento de ingresos altos tendrá una reducción de los subsidios gradual y en tercios bimestrales hasta alcanzar la cobertura plena del costo de la energía hacia fines de 2022.

¿Tengo que inscribirme si recibo una asignación, una pensión o jubilación? Sí, tienen que inscribirse todas las personas, incluyendo las que perciben una jubilación, pensión y/o son beneficiarias de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo, Progresar y Potenciar Trabajo.

¿Qué pasa si la factura del servicio no está a mi nombre? En la inscripción vas a poder indicar que no sos el titular del servicio. Esto va a servir para empezar a asociar cada medidor con el hogar.

¿Puedo mantener el subsidio si alquilo o resido en la propiedad? Sí, aunque no seas el propietario de tu domicilio, vas a recibir el subsidio como persona usuaria de los servicios.

¿Qué sucede si tengo más de un medidor a mi nombre? En ese caso, se subsidiará sólo el medidor del domicilio en donde declares residencia.