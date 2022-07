El artista serrano Agustín Iturbide, que en 2018 tuvo una impecable actuación en el programa La Voz Argentina, ahora tuvo sin duda un encuentro cercano del primer tipo que lo llevó otra vez a aparecer en los medios nacionales.

Tras un sorpresivo encuentro con Abel Pintos, que tuvo el gesto de acercarle un té mientras cantaba en las calles de Recoleta, Agustín posteó en su Instagram con el título de “La anécdota del día”…

Esta foto representa a este hombre en pura humildad… estaba tocando en Recoleta y pasó @abelpintos y me trajo un Té de Menta y me dijo “Tomá hace mucho frio para cantar” realmente me temblaban las piernas y le dije “Ojalá algún día le genere lo que vos me generaste hoy en este momento a alguna persona” no les puedo explicar su respuesta del todo pero me miró y dijo “obvio que sí sonriendo”. Este hombre me hizo el día!!!

La publicación de Agustín llegó a más de 38 mil me gusta y cerca de 820 comentarios.