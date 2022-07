Mientras el EMVIAL informó al Concejo Deliberante que reparó en el primer cuatrimestre del año 186 cuadras en 7 barrios de la delegación, el concejal Roberto Páez, presentó un proyecto de comunicación solicitando al Ejecutivo que priorice las acciones necesarias para el reengranzado de la calle Valle Verde desde la Autovía 226 hasta la Avenida Juan Manuel Bordeu, que además define como “el acceso alternativo a Sierra de los Padres”, por su parte el EMVIAL envió un informe del ejecutivo con el Plan de Mantenimiento Anual de calles sin pavimentar. En el mismo dice “El partido de General Pueyrredon cuenta con aproximadamente 9.500 cuadras sin pavimentar en zonas con mayor grado de densidad urbanizada, las cuales se contempló dividirlas en 15 zonas con 633 cuadras cada una”. Como era de esperar la zona 14 es Sierra de los Padres y la 15 Batan.

Hace 22 años teníamos una pequeña sección en este medio donde mes a mes mostrábamos “Las callecitas de Sierra” de punta a punta de la delegación, en algunos casos baches y en otros caminos intransitables, casi igual que ahora. En ese entonces la cooperativa de agua rompía pavimentos para cruzar caños y la delegación los levantaba literalmente para no repararlos. Ambas, delegación y cooperativa, tapaban con cemento los desagües pluviales en el barrio Sierra, para que los cuatro vecinos locos que vivían en el barrio no desagoten en ellos los pozos ciegos, así destruyeron y desaparecieron los únicos pavimentos en la delegación, obra realizada por la empresa loteadora.

Después de un tiempo, “Campaña un dulce por un bache” mediante en plena crisis del 2001, podríamos decir que nos fuimos resignando. Llegó el 2003 y gracias al gobierno nacional de Néstor Kirchner vimos con alegría la extensión de la doble mano de la Ruta 226 primero hasta El Dorado, más adelante hasta Balcarce, el ensanche y repavimentación del camino Padre Varetto, la bicisenda, la pavimentación de la colectora en La Gloria de la Peregrina, la construcción del puente en Santa Paula sobre el camino San Francisco, la iluminación de algunas arterias principales… en fin importantes obras de infraestructura que creíamos que no se iban a detener.

En esa pequeña y casera encuesta de la que hablamos en la última editorial, un ex delegado, no vamos a decir de que intendente, respondió que debería haber “Asfaltado de caminos vecinales y rurales troncales”, algo que después de su paso por la delegación suponemos que debe haber entendido que es tan imprescindible como imposible.

Ahora bien, mientras, en los últimos días el concejal del Frente de Todos, Roberto “Chucho” Páez, presentó un proyecto de comunicación solicitando al Ejecutivo que priorice las acciones necesarias para el reengranzado de la calle Valle Verde, desde la Autovía 226 hasta la Avenida Juan Manuel Bordeu, que además define como “el acceso alternativo a Sierra de los Padres”, por su parte el EMVIAL envió un informe del ejecutivo con el Plan de Mantenimiento Anual de calles sin pavimentar. En el mismo dice “El partido de General Pueyrredon cuenta con aproximadamente 9.500 cuadras sin pavimentar en zonas con mayor grado de densidad urbanizada, las cuales se contempló dividirlas en 15 zonas con 633 cuadras cada una”.

Como era de esperar la zona 14 es Sierra de los Padres y la 15 Batan.

¿ACCESO ALTERNATIVO?

Según Páez “El reclamo permanente y concreto de sus ‘vecinos’ (debería haber puesto amigos), que son usuarios de estas vías de acceso, nos hacen tomar nota de la urgencia del caso. Merecen una rápida respuesta que no puede aguardar a las soluciones integrales que requiere en su conjunto este amplio sector tan alejado del cuidado de la administración municipal”.

El concejal reconoce que vivimos en un lugar alejado del cuidado del municipio y decidió que lo más importante y prioritario, a pesar de eso, era solicitar el reengranzado de Valle Verde porque para él es un acceso alternativo, si fuera así debió pedir que se pavimente y sobre todo pedir que el municipio revierta esa falta de cuidado de la zona.

MATERIA GRIS Y CEMENTO

El mayor problema de nuestra delegación, es que el municipio no invierte materia gris, digamos que no hay una sola persona en toda la planta municipal que se dedique a nuestra zona, que la estudie, analice, proyecte y planifique en serio a corto, mediano y largo plazo obras que perduren en el tiempo, un poco de cemento de vez en cuando no vendría mal. Alguien que además, cuando hay un proyecto, como el que el municipio presentó hace más de cuatro meses para intervenir las cuadras del centro comercial de la Avenida Argentina, sea para hacerlo y no como el delegado sólo para la foto. Esta falta de planificación hace que aparezcan vecinos, entidades, amigos y los chuchos a definir ‘prioridades’, inventar ‘soluciones’ y decirles a funcionarios disfuncionales qué ‘hacer’.

3.444 CUADRAS DE 72 BARRIOS DEL PARTIDO

Según el EMVIAL de las 3444 cuadras engranzadas en el Partido en el primer cuatrimestre del 2022, 186 fueron en 7 barrios de la Delegación Sierra de los Padres. 73 en el Barrio Residencial Sierra, 63 en La Gloria de la Peregrina, 18 en Las Lomitas, 12 en La Peregrina, 11 en Mirador de la Sierra, 7 en Santa Paula y 2 en Colinas Verdes. Les damos este dato para que ustedes lo puedan auditar.