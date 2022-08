Por Libertad Magenta

En un encuentro realizado por la región sur, perteneciente a la Asociación para la creación de nuevos municipios de la provincia de Buenos Aires, el que tuvimos la posibilidad de presenciar a través de una transmisión en vivo por Instagram, estuvieron como disertantes Hilda Chiche Duhalde, dirigente del PJ y ex Diputada y Julio Alfonsín, dirigente de la UCR y ex Diputado.

Las alocuciones de ambos no tuvieron desperdicio al referirse no sólo al tema de nuevos municipios, si no al hacer hincapié en la necesidad imperiosa que tiene la provincia de Buenos Aires en redistribuir el orden territorial de la misma, por su propio beneficio, el de su desarrollo, el de sus pueblos y localidades, pero sobre todo por el bien de todos los bonaerenses.

Por su parte Julio Alfonsín, principal artífice en la creación del municipio de Lezama en 2009, instó a los movimientos independentistas de la provincia a exigir al gobierno bonaerense a emular lo que hizo Duhalde en su mandato como gobernador, crear un área permanente en el gobierno de nuevos municipios, “Reconozco que no lo hicimos nosotros cuando fuimos gobierno ni tampoco en el gobierno de Vidal, pero hay que empezar a exigirlo desde ahora y a cada candidato a gobernador que se presente, tiene que haber un área de gobierno que estudie y se dedique especialmente a este tema porque la provincia y los vecinos lo necesitan y lo reclaman”.

Y continuó “El hecho de que exista demuestra la voluntad política para analizar profunda y seriamente el tema, por supuesto hay que insistir con los proyectos, la reforma de la constitución está en la agenda para consagrar la autonomía a los municipios, porque es una deuda pendiente, fue un mandato del Paraninfo de Santa Fe a todas las provincias -refiriéndose a la Reforma Constitucional de 1994- pero no hay que confundir los tantos, si vamos a esa reforma que tenemos que ir inclusive para que tengan más recursos los municipios actuales, ese capítulo tiene que incluir cláusulas concretas para la creación de nuevos municipios.”

¿CÓMO ANDA LEZAMA?

Y haciendo alusión al tiempo para darle la palabra a Chiche, dijo “No me quiero extender mucho, pero si no digo esto me lo van a preguntar, cuando me preguntan y lo hacen mucho, cómo anda Lezama, y les digo la verdad, para mí una vez que somos municipios, como dijo un ex presidente, estamos condenados al éxito” -y se rieron con Chiche- y continuó, “Porque es la verdad, hoy Lezama, un pueblito con 6000 habitantes después de 10 años tiene un parque automotor nuevo, 4 niveladoras, camiones, tractores, camionetas, retroexcavadora, utilitarios, compactador de basura nuevo y les menciono solo algunas obras, 67 cuadras de pavimento de hormigón, una sede para el Concejo Deliberante, un teatro con capacidad de 250 personas, un polideportivo municipal, un jardín de infantes de 900 metros cuadrados, 57 viviendas construidas y 48 en ejecución, un centro integrador comunitario, una escuela secundaria, ampliación de redes de cloacas y agua, una casa de la provincia donde se van a concentrar todas las oficinas de la provincia y en los últimos días el intendente anunció 11 obras que ya están en ejecución, un playón deportivo en un barrio, un centro de día para la atención de la discapacidad, ampliación del hospital, ampliación de la escuela especial, un nuevo centro de salud, 10 viviendas para personal municipal, 28 viviendas más, y les voy a decir algo muy importante, Chascomús crece de una manera impresionante y espectacular, por lo cual estamos tranquilos y seguros que no dimos un paso en falso y esto fue bueno para todos, ni en 50 años Lezama hubiera logrado la mitad de esto si hubiera seguido dependiendo de Chascomús.”

Para finalizar alentó a los movimientos a no bajar los brazos, a seguir con la lucha, “Les aseguro que vale la pena” remató.