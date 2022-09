Otra vez la comunidad educativa de Gloria de la Peregrina se manifestó frente al Consejo Escolar para reclamar por la falta de avances en la construcción de un edificio propio para la Escuela Secundaria N°50. La escuela comparte el edificio con la Primaria N°46 y a pesar de contar con el terreno cedido, la obra no se inicia.

Otra vez la comunidad educativa de Gloria de la Peregrina se manifestó frente al Consejo Escolar para reclamar por la falta de avances en la construcción de un edificio propio para la Escuela Secundaria N°50. La escuela comparte el edificio con la Primaria N°46 y a pesar de contar con el terreno cedido, la obra no se inicia. No nos vamos a cansar de acompañar los reclamos de nuestras escuelas, porque son justos y porque tienen el derecho de estudiar en sus propios y dignos espacios, pero sobre todo porque ellos mismos no bajan los brazos.

“En reiteradas ocasiones las autoridades han dado cuenta de la inminencia de esta realización, pero lo cierto es que hasta ahora sólo nos han llegado palabras. Nunca una resolución concreta. Las dificultades y conflictos generados por la difícil situación de compartir edificio con la escuela primaria se agravan día a día, ya que es una zona rural en constante expansión y crecimiento demográfico”, expusieron a través de un comunicado.

Al establecimiento concurren 500 estudiantes por turno hay aulas armadas en los pasillos, en la entrada del colegio, con baños químicos afuera de la institución que comparten con la primaria. “Este pedido se viene haciendo hace muchos años y reviste una gran importancia para toda la vecindad y sus instituciones educativas que tienen la misma problemática” agregaron, refiriéndose entre otros, a los reclamos que también realizan desde la Secundaria N°68 de Laguna de los Padres.