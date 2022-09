EL PLAYÓN EN SIERRA Y LA PILETA EN EL CLUB LAGUNA FUERON LOS PROYECTOS GANADORES DE LA ZONA 11 Y UNO DE ELLOS EL MÁS VOTADO DEL PARTIDO DE GRAL PUEYRREDÓN

En febrero mientras Montenegro lanzaba el presupuesto Participa 2022, los secretarios de gobierno y de obras, Santiago Bonifatti y Jorge González, presentaban un atractivo ante proyecto municipal para intervenir el centro de Sierra, seis meses después, de la obra del centro serrano, no hubo más noticias y en el Participa, tenemos el proyecto ganador más votado del partido, que representa el 70% del monto total que se adjudicó a la zona, 10 de los 15 millones, se trata de un playón a construir sobre una avenida, que aún no cuenta con una Ordenanza que lo autorice. ¿Qué pasaría con los 10 millones si por cuestiones legales no se pudiera construir? El otro proyecto, una pileta y vestuarios para el Club Laguna, con un presupuesto de casi 5 millones, fue transformado en reparaciones. Si bien la Ordenanza disponía que el monto no debía ser inferior al 1% del presupuesto, la partida asignada fue de 147 millones y no de 370, el Frente de Todos reclamó esto al ejecutivo, pidió informes y aseguró que al fijar esa cláusula en el decreto reglamentario se alteró el espíritu de la norma. Filtros que dejaron afuera o mutilaron más de 600 ideas de vecinos, proyectos integrados que presentó Participa pocos días antes de la votación, muchos interrogantes para algo que debió ser más cercano a los vecinos y resultados de un sistema de voto electrónico poco transparente. Desde el ejecutivo aseguraron que en 60 días comenzarán las primeras obras votadas y que las 35 ideas ganadoras requerirán de más de 190 millones por las actualizaciones de los presupuestos.

LOS GANADORES SON…

Tras una agresiva campaña llevada adelante por entidades y vecinos de nuestros barrios, las propuestas más votadas del Participa MGP 2022 fueron de la zona denominada “11”, pero las dos de nuestra delegación. Según informaron desde el Municipio, concretamente 6.778 personas emitieron 12.682 votos, ya que se podían votar hasta dos proyectos, uno en la zona de residencia y otro en otra a elección. De más de 1100 ideas presentadas en todo el Partido de General Pueyrredón para las 11 zonas creadas, después de pasar los filtros de factibilidad técnica, legal y presupuestaria, quedaron para elegir 433 proyectos y 35 resultaron ganadores, siendo el más votado, según el escrutinio de la Dirección de “Cercanía y Transparencia” del Municipio, la construcción de un playón deportivo en la “plaza” principal de Sierra de los Padres con un presupuesto asignado de $10 millones, con “500 votos”, según informaron. El otro fue la “reparación” de la pileta de natación y vestuarios del Club Laguna de los Padres, con un presupuesto asignado de $4,9 millones, con “alrededor de 200 votos”, también según la información de “Cercanía y Transparencia”.

PARTICIPA PRO

Para empezar, habría que analizar la participación en el Participa, el sábado 25 de agosto de 2012, en las elecciones del Presupuesto Participativo de ese año en todo el partido de General Pueyrredón votaron 10.900 vecinos entre más de 300 proyectos, sin filtrar, pero sí, elaborados en conjunto entre vecinos y entidades, menos proyectos, pero 50% más de participación.

Esto no significa que los PP de Pulti fueran mejores, pero lamentablemente las cosas buenas que tenía, las perdió esta remixada versión Pro de Montenegro.

Claro está, de todo lo que ganó en esos PP de Pulti, en nuestra zona no se hizo absolutamente nada. Ya sabemos que Pulti nunca se caracterizó por la transparencia o por cumplir sus promesas, pero al menos, que sepamos, no ensuciaba los PP.

La primera presentación de este PP se hizo el 16 de febrero, Montenegro participó de todos los encuentros, menos, en nuestra zona. La fecha de cierre de la entrega de los proyectos era el 30 de Abril, cerraba justo un mes después de la última reunión de presentación, que era la zona 11, que fue precisamente el 31 de marzo en la delegación. Sin embargo, hubo un puñado de proyectos en diferentes zonas que fueron presentados por “Participa”, después del 1 de agosto, apenas días antes del comienzo de la votación.

SVSDLP

Llamativamente por primera vez y de la nada, la Sociedad de Vecinos anuncia el día 3 agosto, 3 meses después del cierre de la presentación de IDEAS, y sólo 3 días antes de que comience la votación, la propuesta del Playón, presentada por Participa el día 5 de agosto. Muy probablemente basados en la IDEA original presentada el 31 de marzo por el vecino Marcelo Guillermo “Playón deportivo para nuestros vecinos”. Sin embargo, según mensajes informativos de la entidad vecinal, el proyecto es del arquitecto Boada, el mismo que nos quería hacer estacionar a 90 grados sobre la Avenida Argentina y el mismo que con un innovador sistema de piletas depuradoras en un paseo comercial lleno de líquidos cloacales a muchos vecinos del barrio. ¿Será por eso que escondieron al verdadero autor del proyecto?

CASUALIDAD

Ahora bien, según la Dirección de “Cercanía y Transparencia” del Municipio el proyecto del playón es en la plaza de Sierra, así se lee en la presentación, pero en realidad es sobre una de las calles principales entre la plaza y el mástil, y tuvo 485 votos siendo el proyecto más votado en todo el partido. Pero este proyecto, más allá de la idea original de Marcelo Guillermo y de la campaña de la Sociedad de Vecinos, está presentado por el propio Participa, es decir no figura otro autor del proyecto más que el propio municipio y casualmente fue presentado el 5 de agosto y fue el más votado de 11 zonas de todo General Pueyrredón. No parece un trato de igualdad justo para con las IDEAS del resto de los vecinos que participaron de buena fe.

¿PILETA O REPARACIÓN?

El otro proyecto más votado, fue presentado por Gustavo Arnaldo, homónimo de Pulti, pero otro… Este proyecto según la Dirección de “Cercanía y Transparencia” tuvo “alrededor de 200 votos”, que habrían sido 124. Pero si bien el proyecto del vecino era “Propongo una Pileta de Natación y vestuarios que se construya en el Club Social y Deportivo Laguna de los Padres…” Participa lo transformó en “Esta idea tiene como fin las reparaciones, colocación de chapas, portón y su colocación, mejoras de vestuarios, pintura y otros en el club social de Laguna de Los Padres. Presupuesto asignado: $4.946.500.” Sin duda todo le vendrá bien al Club, pero no parece justo que Participa haya vetado parte de este proyecto.

¿TRANSPARENCIA O FRAUDE?

Este Participa deja abiertos muchos interrogantes y demasiado poco de cercanía y transparencia.

Qué se hará efectivamente en el Club Laguna, la pileta y vestuarios propuestos por el vecino, o simplemente reparaciones, en qué filtro del Participa se comieron la pileta, eje fundamental de la idea de Gustavo Arnaldo.

Dónde se construirá el playón en Sierra ¿En la plaza o sobre la avenida?

Los 485 vecinos que votaron el playón ¿Sabían todos que se construiría sobre la Avenida San Martín? ¿O creyeron que se construiría en la plaza?

¿Qué fue primero el huevo o la gallina?

Si para poner una estatua en una plaza o ponerle nombre a una calle hace falta una Ordenanza, ¿No necesita una Ordenanza la ocupación definitiva y permanente de una calle?

¿Ya votaron la Ordenanza? La respuesta es no.

En todos los “filtros de factibilidad técnica, legal y presupuestaria” que dejaron afuera a más de 600 ideas no advirtieron ese “detalle”, o están seguros de resolverlo como el resto de las casualidades.

Y si el Concejo Deliberante no aprueba el uso de la calle, o si algún vecino presentara un amparo ante lo que cree que es un atropello o uso indebido de una avenida. ¿A dónde irían a parar esos 10 millones si el proyecto no se pudiera realizar por cuestiones legales?

10 millones de los 15 del presupuesto de la zona quedan pendientes de que se apruebe una ordenanza o no haya otro tipo de oposiciones.

Demasiados filtros para tan pocas luces y tan poco de cercanía y menos de transparencia.

¿AMPLIACIÓN O DEVOLUCIÓN?

El 31 de marzo en la reunión en el SUM de la delegación, le preguntamos al secretario de Hacienda, Germán Blanco, porque si la Ordenanza disponía que el monto no debía ser inferior al 1% del presupuesto, la partida era 147 millones y no de 370 millones, la respuesta del secretario fue que “se destina el 1% de los recursos no tributarios, que son los de origen municipal, lo que está establecido en el decreto reglamentario de la Ordenanza 2561”.

Sin embargo, en julio el Frente de Todos reclamó esto al ejecutivo, pidió informes y aseguró que al fijar esa cláusula en el decreto se alteró el espíritu de la norma.

Más allá del debate sobre el monto asignado, hace unos días desde el ejecutivo aseguraron que en 60 días comenzarán las primeras obras votadas y que las 35 ideas ganadoras requerirán de más de 190 millones por las actualizaciones de los presupuestos. Todavía les falta poner 180 millones más para bancar aumentos o hacer resarcimientos al injusto tratamiento de las IDEAS de los vecinos y de la Ordenanza que votaron los concejales.