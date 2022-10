Estimada directora

Leí su última editorial de cambio climático y me sorprendí con el tema, porque no parecía su estilo.

Debo decir que estoy completamente de acuerdo. Si el estado municipal actual no se hace cargo de esos problemas, en una zona tan basta, rica y próspera como esa, que recién está empezando a desarrollarse y que por esa misma razón debería protegerse planificando un crecimiento ordenado y sostenible, son los vecinos los que deberían organizarse para exigirlo. Porque, aunque tengan toda la voluntad, si el estado no les da los recursos, y no sólo económicos, si no también normativos y humanos para el control y el desarrollo, es imposible lograr un crecimiento ordenado, sostenible y sustentable.

Es porque creo que es una utopía que General Pueyrredón pueda resolver las problemáticas que enfrentan y proteger esa hermosa tierra y a su comunidad, que agradezco el espacio que me brindan mes a mes para promover la idea y mostrar los fundamentos de que lo mejor que les puede pasar es convertirse en un nuevo e independiente municipio.

Esto es algo que tendrá que suceder tarde o temprano no sólo en Sierra de los Padres si no en cientos de pueblos de la provincia de Buenos Aires, una de las provincias más retrogradas del país en lo que se refiere al ordenamiento y la administración territorial.

Con afecto y agradecimiento la saluda

Libertad Magenta

Nota de Redacción: Los agradecidos somos nosotros por poder contar con tu participación para ilustrarnos acerca de un tema que como decís, tarde o temprano marcará un antes y un después en el futuro de nuestra zona.