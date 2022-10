Ante la presentación de un proyecto en la legislatura bonaerense de una ley marco -general- que sólo trata de establecer “un procedimiento racional y eficiente para llevar adelante la acción del reconocimiento de nuevos municipios”, para toda la provincia de Buenos Aires, algunos medios marplatenses comenzaron a tratar el tema de la división de Sierra de los Padres.

Esto se viene hablando al menos desde 2007 cuando el ex Diputado Juan Bautista Zitti (FpV) presentó el Proyecto de Ley formándose el expediente N° D- 1001/07-08- 0 para la creación del Partido de Batán y luego en 2017 cuando lo hace el ex Diputado Marcelo Díaz (Gen) formándose el expediente N° D- 2638/17-18 para la creación del Partido de Sierra de los Padres al que le adjuntaron las firmas de más de 1000 vecinos. Ambos los volvió a presentar en 2020 la Diputada Sandra París (UCR).

En una entrevista, al respecto de este tema, realizada por Radio Brisas a José Luis Martiquet, nos sorprendió escuchar el dato certero del actual presidente de la Sociedad de Vecinos de Sierra de los Padres, que aseguró “de cada 10 vecinos, 9 te dicen que más Estado no”.

Evitando resaltar, que no pudimos encontrar la encuesta a la que se refería Martiquet, queremos preguntarnos de qué más estado hablan los 9 de cada 10 vecinos a los que hizo mención.

Vivimos en una delegación donde sería imposible tener menos estado, donde el estado no podría estar más ausente.

Porque podríamos, muy utópicamente, decir que el estado somos todos, pero los que gestionan, planifican y consiguen las obras para los municipios son los intendentes y a veces sus funcionarios y cobran para eso.

Y a decir verdad, lo que se llaman “obras” por acá no se ven.

Nos tiran un poco de granza por aquí y por allá, nos arreglan alguna plaza a las perdidas, de vez en cuando nos entusiasman con algún proyecto que nunca llega.

Acá el intendente de Mar del Plata viene a comprar verdura.

No digan entonces que no quieren más estado cuando quieren calles dignas, recolección de residuos, educación, salud, seguridad, un banco o un bendito club, porque entonces, sí quieren estado, el estado que no tenemos los serranos.

Y si se imaginan que un nuevo municipio tiene que parecerse a Mar del Plata con 24 concejales con 10 asesores cada uno, un intendente con un sequito de secretarios, sub secretarios, sub subcretarios, secretarios de los subsecretarios y miles y miles de empleados, siempre más caciques que indios, bueno, sepan que no es así.

Un municipio puede ser austero, y en serio ser Cercano y Transparente, sin tener una “Dirección de Cercanía y Transparencia”, porque, dime de que presumes, y te diré de que careces.

Miriam Leo

miriamleo@sierradelospadres.com.ar