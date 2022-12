A mediados de este año se puso en marcha la «Federación Rural para la Producción y el Arraigo». Se trata de una organización nacional que nuclea a más de 30 mil productoras y productores de todo el país, que no se sienten representadas por las actuales entidades agrarias.

En el Día del Agricultor y la Agricultora y tras meses de debate y crecimiento, más de 30.000 productores distribuidos en 20 provincias del país, decidieron lanzar la nueva Federación Rural para la Producción y el Arraigo, que servirá como órgano de representación gremial de las familias agricultoras que hoy no están representadas en ninguna de las entidades agrarias existentes, y que sin embargo tienen pedidos urgentes como políticas públicas para promover el arraigo rural, el acceso a la tierra, condiciones de trabajo dignas para porcentajeros y trabajadores rurales, regularización de los contratos de alquiler sobre la tierra, créditos blandos para la agricultura familiar, políticas municipales para el desarrollo de la agroecología y canales de comercialización sin intermediarios.

A través de un documento fundacional, sostuvieron que esta nueva Federación surge “de la necesidad de los sectores históricamente postergados de la ruralidad argentina”. Está integrada por arrendatarios, chacareros, pequeños y pequeñas productores agrícolas y ganaderos, campesinos sin tierra, cooperativistas, familias agricultoras, pueblos originarios, y pescadores artesanales. También integran esta nueva herramienta gremial, emprendedores nucleados en cooperativas con agregado de valor en origen, como fábricas de alimentos balanceados, de bioinsumos, y plantas lácteas.

LA PATA LOCAL DE LA FEDERACIÓN

Tratándose de uno de los cordones rurales más importantes del país, nuestra zona no se podía quedar afuera, y este mes, en el Club Laguna de los Padres, se convocaron más de 300 familias agricultoras del Boquerón, Valle Hermoso, Batán, San Francisco, San Carlos, Colonia Barragán, Laguna y Sierra de los Padres para hacer su lanzamiento a nivel local.

Con un acto, feria de comidas típicas y bailes tradicionales, la Federación Rural para la producción y el arraigo, celebraron el comienzo de esta nueva entidad agraria que buscará representar a las y los excluidos del campo.

Coordinadoras de la Federación señalaron que “nuestra lucha no es solo sectorial, sino un compromiso con toda la sociedad, por la producción de alimentos sanos y el cuidado de nuestra tierra productiva que hoy se ve en peligro por el avance de emprendimientos inmobiliarios y el agronegocio”.

En ese sentido, la nueva entidad gremial sigue convocando a cooperativas y emprendimientos agrarios, productores ganaderos, avícolas, apícolas, etc. De la misma manera a trabajadores y profesionales rurales.