En el marco de las acciones preventivas por incendios forestales de cara a la temporada estival, bomberos de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Sierra de los Padres brindaran en la Asociación Vecinal de Fomento La Gloria de la Peregrina una charla sobre “Prevención y mitigación de riesgo de incendios forestales”, será el 2 de diciembre a las 18, 30 horas.

Si bien en la página del municipio se publica en www.mardelplata.gob.ar/prevencionincendios el Índice Meteorológico de Incendios Forestales (FWI) y las recomendaciones para prevenirlos, es sabido que el 98% de todos los incendios, sobre todo los forestales, son causados por la actividad del hombre, por este motivo y dados los graves siniestros que desde hace años se vienen produciendo en nuestra zona sobre todo en los meses de verano, desde la entidad bomberil serrana planean encarar una campaña de concientización más directa con vecinos y productores con el fin de encontrar apoyo y colaboración en las medidas de prevención a tener en cuenta y las denuncias por imprudencias que eventualmente correspondan.

Las recomendaciones habituales más simples y que están al alcance de todos son: -No realizar quemas de limpieza de pastizales, restos de poda o residuos. -No tirar basura, botellas o vidrios en terrenos baldíos. -No arrojar colillas de cigarrillos. -Solo encender fogatas en áreas permitidas y nunca olvidar apagarlas. -Cortar las ramas de los árboles (raleo) desde el suelo hasta los dos metros de altura. -Mantener el pasto corto alrededor de las viviendas o puestos.