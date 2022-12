La Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon advirtió que, a pesar de los reiterados reclamos de los vecinos y de los pedidos de informe y las comunicaciones sancionadas por la Comisión de Movilidad Urbana en la Escuela Agraria N°1, solicitando la mejora del servicio, el cumplimiento de las frecuencias y la extensión del servicio de la línea 717 a los barrios que van desde La Herradura a Colinas verdes, “nada ha mejorado y podemos afirmar por informes vecinales que el servicio ha empeorado”.

Desde la Defensoría señalaron que “en momentos en que el Poder Ejecutivo Municipal envía una nueva propuesta de Pliego de Licitación para el llamado Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU) afirmamos que el servicio empeora todos los días y que no existe voluntad por parte del mismo ejecutivo y su Subsecretaria de Movilidad Urbana de controlar el deficiente y muy caro servicio de la empresa que gestiona la línea 717 y que perjudica todos los días a los habitantes de la Zona Oeste Rural”.

“Si luego de tantas denuncias y reclamos a las autoridades el servicio no mejora, se puede inferir que no existe capacidad alguna de control sobre el servicio o que la falta de control es una actitud deliberada”, lamentaron.

Los Defensores del Pueblo de General Pueyrredon, Luis Salomón, Fernando Rizzi y Daniel Barragán reiteraron su preocupación y transmitieron la frustración y el enojo como ciudadanos del Partido de General Pueyrredon que les hacen llegar vecinos de la zona oeste rural.

“Directivos de escuelas, alumnos, docentes, padres, y vecinos continúan denunciando sin ser escuchados por el ejecutivo que la empresa no sólo incumple las frecuencias y recorridos que debería cubrir, sino que además tanto en el recorrido desde Sierra de los Padres o La Gloria de la Peregrina hacia el centro de la ciudad como en el recorrido de vuelta, cambia el cartel de línea 717 a 512 produciendo con esto un enorme perjuicio para quienes deben llegar a Sierra de los Padres o a cualquier barrio hasta Colinas Verdes. Remarcamos además la necesidad de más recorridos e ingreso a los barrios y en especial hacia los centros educativos pero la respuesta no llega”, precisaron.

Los Defensores sentenciaron que la empresa “hace lo que quiere y la Subsecretaría de Movilidad Urbana no la controla ni da respuesta”.

“Surge de ello una pregunta inmediata: si no controlan el cumplimiento de lo que hoy se establece por Ordenanza ¿cómo piensan impulsar un nuevo servicio y un nuevo pliego? ¿Será para que la empresa siga haciendo exclusivamente su voluntad sin ningún control? ¿Será para que los habitantes de la Zona Oeste Rural sigan pagando el boleto más caro con el peor servicio?”, cuestionaron.