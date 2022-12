Mientras en nuestra zona se vienen registrando en los últimos meses cada vez más hechos de inseguridad, desde cuatrerismo, vandalismo, robos y hurtos en casas, clubes y escuelas hasta gravísimos asaltos a mano armada en plena calle y en comercios y viviendas particulares, donde solo algunos se fueron esclareciendo, uno de los últimos hechos intentó ser explotado por el titular y referente del gremio de taxis SUPETAX, Donato Cirone, que en declaraciones a los medios dijo «Actuó la comisaría 14 que está en Sierra de Los Padres y ubicaron al vehículo en donde iban 4 delincuentes a bordo. Cuando los detienen, 3 alcanzan a escapar y detienen al conductor que no era el titular (del auto). Cuando citan al propietario del auto, éste manifiesta que se suponía que estaba trabajando para UBER. El auto que tenían los delincuentes, trabajaba para la aplicación. Y me llama la atención que los medios que sacaron esa noticia, no dijeron nada al respecto. También somos conscientes de que muchos son cómplices de estas plataformas ilegales, porque pagan pautas y de alguna manera compran voluntades».

Desde este medio, que no tiene pauta de UBER, hace unos meses a raíz de una denuncia de la Defensoría del Pueblo, hablábamos de Taxis vs. Uber y nos referíamos a la disponibilidad y tarifas de los Remises Rurales. Decíamos que, en el caso de nuestra zona, si UBER se pudiera implementar, no seríamos prisioneros de un puñado de remiseros que cuando más los necesitas no están y cuando están te cuestan el doble que un taxi o un Uber.

Cualquiera que haya viajado al conurbano bonaerense o a la ciudad de Buenos Aires y haya utilizado la aplicación Uber, sabe que la misma conlleva varios beneficios además de conocer anticipadamente la tarifa, estimar el tiempo de llegada, y no tener que caminar varias cuadras hasta encontrar una parada de taxis, que, dicho sea de paso, al no circular, como en cualquier ciudad del mundo, ocupan gran cantidad de espacio que le restan al estacionamiento, un problema crónico en la ciudad de Mar del Plata. Lamentablemente, pocas ganas tiene el municipio de cambiar estas costumbres, la comodidad de los choferes prevalece ante la de los vecinos, ya que los “piquetes taxistas” suelen ganar las pulseadas. No quieren circular, no quieren trabajar de noche, según la defensoría ni en temporada y tampoco quieren Uber, no quieren competencia y ante sus presiones se rinden funcionarios y concejales, dejando como de costumbre a los vecinos a la deriva.

Definitivamente hay que incrementar la seguridad en la zona, y esa es una responsabilidad tanto de la provincia como del municipio, pero hay muchas formas de robar, no se puede generalizar y acusar a una aplicación o a un gremio por un delincuente, no todos los tacheros son santos ni todos los choferes ladrones, decir que todos los medios son cómplices.