En agosto se anunciaba el proyecto ganador más votado del Partipa MGP 2022 en todo el municipio de General Pueyrredón, era un playón a construir en el barrio Sierra, pero sobre una avenida.

Decíamos que sólo dos proyectos resultaron ganadores en la zona 11 y en ambos mostrábamos como mínimo sospechas de irregularidades.

El 70% del monto total que se adjudicó a la zona, 10 de los 15 millones, se trata del playón sobre la Avenida San Martín, que en ese momento no contaba con una Ordenanza que lo autorice y todavía sigue igual. Volvemos a preguntarnos ¿Qué pasará con los 10 millones si por cuestiones legales no se puede construir?

El otro proyecto, una pileta y vestuarios para el Club Laguna, con un presupuesto de casi 5 millones, fue transformado en reparaciones. Y encima a la fecha todavía no pusieron ni un solo peso, cuando anunciaron que en octubre comenzarían las primeras obras votadas, no sabemos si es igual el calendario marplatense, en que día viven ellos o en qué mundo, pero al menos en nuestra delegación está terminando noviembre.

KARMA PULTIANO

El noventa porciento de los proyectos ganadores en los varios PP de la era Pulti nunca los vimos, pero esperábamos romper ese karma con Montenegro y seguimos esperando que no nos siga ocurriendo lo mismo. Si quieren saber que hacer con los 10 millones del playón, proyecto que nunca debió pasar los “filtros de factibilidad técnica, legal y presupuestaria” que mutilaron más de 600 ideas de vecinos, pueden respetar la integridad del proyecto del Club Laguna que votaron los serranos y construir la pileta y vestuarios que tanta falta les hace a nuestros pibes, ya que al parecer ni a Pulti ni a Montenegro se les ocurrió pensar en un CEF en nuestra zona, nuestros escasos votos no lo valen. Pero ojo Guillermo, a no querer quedártelos como hacía el otro, ni desviarlos a otros proyectos menos votados.