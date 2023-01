El municipio dio a conocer la idea de avanzar con algún tipo de concesión para la administración de espacios de Laguna de los Padres. Si concesionar la administración de Laguna no es una pseudo privatización, que expliquen que es. Pero para darle un contexto justo y adecuado, y entender la relevancia de un desatino semejante, no podemos dejar de recordar y remarcar, que, según investigadores del CONICET, la Reserva Integral Laguna de los Padres (RILaPa) contiene al humedal más grande del Partido de General Pueyrredón y con una diversidad biológica única. En Junio de 2010 el portal El Retrato de Hoy daba a conocer la negociación de una iniciativa privada, mediante la cual sería entregada gran parte de la reserva a un grupo empresario encabezado por Julio Maharbiz para su explotación por espacio de 15 años. En tanto el municipio, con la insólita excusa de proteger los currales, pero preparando el terreno para la privatización, realizaba el cercado con alambrado de seguridad, colocación de tranqueras en los accesos secundarios más vigilancia las 24 horas en la zona de Laguna. Tanta fue la crítica y la oposición, que Pulti no tuvo más remedio que dar marcha atrás con el proyecto. Doce años después, el gobierno de Montenegro habla otra vez de “concesionar” la administración de la Reserva. Si la única solución que encuentran a los reclamos que se vienen realizando desde hace años ante la desidia y la incapacidad que tienen de administrar un área natural que ocupa un total de 687 hectáreas, de las cuales el 46% corresponden al cuerpo de agua es privatizarla, deberían privatizar todo el municipio.

Tras la aprobación de la ordenanza que regula el funcionamiento de los decks gastronómicos en la vía pública, cosa que al igual que las incontables y largas paradas fijas de taxis, complican cada vez más el costoso estacionamiento medido en la ciudad de Mar del Plata, el gobierno de Montenegro adelantó que trabaja en cambios de otras dos ordenanzas que rigen el uso comercial de la vía pública y destacó la idea de avanzar con algún tipo de concesión para la administración de espacios de Laguna de los Padres.

Si concesionar la administración de Laguna no es una pseudo privatización, que expliquen que es.

Pero para darle un contexto justo y adecuado, y entender la relevancia de un desatino semejante, no podemos dejar de recordar y remarcar, que, según investigadores del CONICET, la Reserva Integral Laguna de los Padres (RILaPa) contiene al humedal más grande del Partido de General Pueyrredón.

ADMINISTRANDO DESIGUALDAD

Pero antes de introducirnos más en la “concesión” de Laguna y volviendo a los decks, en su momento la oposición cuestionó el canon que el gobierno pretende cobrar a los gastronómicos por el uso de esos decks, para que lo entiendan hasta los chicos, mientras un deck de 2,5 por 5 metros estaría pagando anualmente $122.500, una camarera que va en auto al trabajo por Estacionamiento Medido abonaría por una jornada de ocho horas $207.360 al año y si fuera en colectivo gastaría $115.200 al año, sin aplicar los futuros aumentos de boleto. Mientras el empresario pagaría el canon con la venta de dos cafés por día, al empleado se le diluyen dos meses de trabajo al año en estacionamiento.

EL CERCO ESTÁ

En Junio de 2010 el portal El Retrato de Hoy daba a conocer la negociación de una iniciativa privada, mediante la cual sería entregada gran parte de la reserva a un grupo empresario encabezado por Julio Maharbiz para su explotación por espacio de 15 años.

En tanto el municipio, con la insólita excusa de proteger los currales, pero preparando el terreno para la privatización, realizaba el cercado con alambrado de seguridad, colocación de tranqueras en los accesos secundarios más vigilancia las 24 horas en la zona de Laguna. Tanta fue la crítica y la oposición, que Pulti no tuvo más remedio que dar marcha atrás con el proyecto.

Doce años después, Montenegro, quien asiduamente parece esforzarse en emular a algunos de sus antecesores en su cargo, como si hubieran sido buenos, habla de “concesionar” la administración de la reserva. Según la RAE “Acto administrativo que implica el otorgamiento del derecho de explotación o gestión, por un período determinado, de bienes y servicios por parte de una administración pública o empresa a otra, generalmente privada.”

FALTA DE CAPACIDAD O CURRALES

Hablando de currales, ya decíamos en agosto que nos resultaba extraña la licitación de la construcción de baños públicos en Laguna de los Padres y cuando consultamos porque construirlos en un lugar donde hay cerca algunos permisionarios que pueden dar el servicio, mientras que el informe técnico de los actuales sanitarios indican demolerlos y deberían ser reemplazados, el delegado Julio César Romero, manifestó a este medio que está proyectada la construcción de 4 módulos de sanitarios y éste sería el primero, en ese momento se nos llenó la cabeza de preguntas, ahora podríamos inferir en que una privatización podría ser la respuesta.

Ahora bien, qué criterio aplicarán, a qué canon, lo harán pensando en los vecinos de General Pueyrredón, en los jóvenes, en los turistas, en los trabajadores, o como con los decks, será solo pensando en sus amigos empresarios.

Reiteramos, si concesionar la administración de Laguna no es una manera de evitar llamarlo privatización, que expliquen que es.

¿Y PRIVATIZAR EL MUNICIPIO?

Si la única solución que encuentran a los reclamos que se vienen realizando desde hace años ante la desidia y la incapacidad que tienen de administrar una reserva natural es privatizarla, muchachos, deberían privatizar el municipio, porque también lo están administrando mal, muy mal. Hay un tal Florencio al que seguro le interesa, aunque ya casi lo tiene.