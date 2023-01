Con duras críticas al mantenimiento y cuidado de las plazas, el Partido Socialista presentó, un informe titulado #MardelPlaza, sobre el estado de los espacios verdes públicos de la ciudad, con el fin de contribuir al diagnóstico de las plazas y parques del Partido de General Pueyrredon. Para su realización se llevó a cabo un relevamiento de información en veinticuatro plazas, basado en indicadores propuestos por la Organización de las Naciones Unidas, con el fin de evaluar la cantidad y la calidad de dichos espacios.

En nuestra zona para el muestreo tomaron la del barrio Sierra, y si no contamos mal, como diría Riverito, tenemos 8. Una en Santa Paula, una en Sierra, una en Colina de los Padres, tres en La Gloria de la Peregrina, una en El Paraíso y una en Colinas Verdes.

Las preguntas o parámetros para evaluar eran: -Cuenta con baños. -Cuenta con juegos. -Cuenta con estación saludable. -Tiene rampas y caminos para la accesibilidad. -Cuenta con bancos y espacios de descanso. -Cuenta con bebederos. -Cuenta con tachos de basura. -Cuenta con tachos para la separación de residuos. -Cuenta con colilleros. -Cuenta con iluminación nocturna. -Cuenta con cartelería con información para casos de violencia de género. -Se realizan actividades culturales o comunitarias. -Hay cuidado y mantenimiento del espacio verde y de la infraestructura.

Al hacer, mentalmente, mala nuestra, nuestro propio relevamiento, casi todos fueron no.

Baños no, ninguno, ni en la Gruta o la Reserva que si bien son espacios públicos no las contamos como plazas. Siguiendo el orden de los parámetros fijados por la ONU, 5 cuentan con juegos y 3 no, sólo una tiene estación saludable. Rampas y caminos para la accesibilidad, no, ninguna. Bancos y espacios de descanso la mitad, cuatro. Bebederos cero, ninguna. Tachos cuatro y cuatro no. Separación de residuos ninguna. Colilleros ninguna. Iluminación nocturna 5 sí y 3 no. Cartelería con información para casos de violencia de género ninguna. Se realizan actividades culturales o comunitarias, en al menos 3 sí, pero gracias las organizaciones y entidades locales, no por iniciativa del municipio. El cuidado y mantenimiento es relativo, en la mayoría que tiene que mantener el municipio deficiente o nulo y en otros casos compartido entre entidades fomentistas y algunos aportes de la delegación.

A tener en cuenta, se trata de un municipio con más de 600 mil habitantes, con un ente municipal de servicios urbanos (EMTUR) y con un área creada especialmente a tal efecto llamada Espacios públicos, que en su presentación especifica “El Ente Municipal de Servicios Urbanos tiene a su cargo el mantenimiento, la puesta en valor y las mejoras del espacio público y de los cementerios. Ello incluye las plazas y paseos con todo su espacio verde y equipamiento como son sus fuentes ornamentales, veredas, rampas para discapacitados, cestos, papeleros, juegos infantiles, monumentos, entre otros. Los trabajos de mantenimiento se realizan a través de las distintas dependencias que el Ente posee. Dentro de las tareas habituales como lo son el corte de pasto, la colocación de flores, el reemplazo de los cestos papeleros deteriorados, entre otros. También se realizan todos los trabajos necesarios para arreglar los destrozos, grafitis en monumentos y pegatinas producidos por los actos de vandalismo que a diario sufren los espacios públicos. El espacio público es de todos, cuidarlo es nuestra responsabilidad.”

Algo es algo, aunque no cumplan su tarea, al menos saben cual es.