Desde el 5 de diciembre, que las empresas 25 de Mayo y El libertador, informaron por el vencimiento del plazo su disolución societaria, Montenegro decretó la caducidad de la concesión y dejaron de prestar servicio en la ciudad de Mar del Plata, cuanto menos de manera legal, ya que sus líneas serán administradas por la 12 de Octubre y la Peralta Ramos, las cuatro pertenecientes al mismo grupo de empresas que lidera Juan Inza.

En la práctica estos cambios no modificarían su funcionamiento ya que en la realidad siempre operaron juntas en manos del mismo empresario.

Ante la contingencia se implementó un sistema de emergencia en el que la Empresa 12 de Octubre mantiene sus líneas 531, 532 y 533 y absorbe las 562 y 563 y….

La Empresa Peralta Ramos, sigue con las propias que son la 511, 512 y 717 y suma las 501, 521, 522, 523, 525, 541, 542, 543, 551, 552, 553, 554, 555, 571, 573, 581, 591, 593.

Ahora bien, más allá de la “contingencia” o la “emergencia”, la empresa Peralta Ramos viene siendo denunciada desde hace meses por el incumplimiento de pliegos, tanto en recorridos como en frecuencias, como así también como un servicio caro y deficiente, perjudicando a los pasajeros serranos que pagan boleto diferencial con cambio de carteles de línea por lo que la empresa ya fue apercibida en varias oportunidades y así mismo el municipio le adjudica la administración de 18 líneas más.

Que podrán esperar los serranos, si ahora la empresa que administraba 3 líneas y prestaba un servicio deficiente pasará a administrar 21 líneas.

Qué tapan con esta movida tanto empresas como municipio, tal vez la causa de los choferes fantasma, según el cálculo de la Subsecretaría de Movilidad Urbana, con estas reasignaciones la empresa 12 de Octubre tendrá una demanda mensual de pasajeros de 957.400 y Peralta Ramos 3.547.800, con ingresos mensuales por $58.590.787 y $219.800.948, respectivamente. Por su parte, con relación a la demanda, el 75,1% quedará a cargo de Peralta Ramos, el 20,4% de 12 de Octubre y el 4,5% de Batán SA la única que no está en manos del monopolio de transporte marplatense.

CLÁUSULA ANTIMONOPÓLICA

Por otra parte ya arrancó el debate por la licitación del transporte público de los próximos 15 años, que se supone, incorpora una «cláusula antimonopólica», sin embargo, Montenegro propone 33 líneas divididas en tres grupos empresariales. Si observamos lo actual, como quedó el servicio con el último decreto del intendente no se vislumbran cambios, aunque sí los hay con respecto al proyecto que se archivó el año pasado después de no poder pasar el filtro del Concejo Deliberante.

El denominado Servicio Integrado de Transporte Urbano (Situ) incorpora unidades de piso bajo y de refugios accesibles, capacitaciones de los choferes en seguridad vial, discapacidad y perspectiva de género, además de choferes mujeres al sistema.

Según Bonifatti, la Línea Anular, una de las novedades del nuevo proyecto, propiciará la unión y conexión de toda la ciudad y Batán a través de un recorrido por las avenidas Constitución, A. Alió, Juan B. Justo y el Boulevard Marítimo, en ambos sentidos, “Quiere decir que se va a descomprimir el centro y que la gente no va a tener que ir hasta ahí para hacer cambios de línea”.

El municipio se haría cargo de construir 12 estaciones para poner en marcha el nuevo sistema de transporte, en cuanto al boleto combinado, establece una combinación entre diferentes líneas sin costo adicional, con una ventana de 75 minutos durante el día y de 120 durante la noche.

El nuevo pliego que Montenegro quisiera que se apruebe en el 2023 prevé que las 33 líneas estén distribuidas en tres grupos, que tendrían que ser operadas por tres concesionarios diferentes. Urbanas 1 (17 líneas): 501-502-521-522-523-525-531-532- 533-541-551-552-553-554-555-562-Línea Anular / Urbanas 2 (5 líneas): 571-573-591-593-563 / Suburbanas (11 líneas): 511-512-542-543-544U-581-715- 716U-717-718U-720