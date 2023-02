Buenas tardes:

Luego de innumerables llamados telefónicos y envío por email fotos y videos a la «Cooperativa de agua Sierras de los Padres» del cual soy «socio» no tengo ni respuestas ni solución a la salida de barro mezclado con el agua. En mi primer reclamo me dijeron que se contaminó por una reparación en calle Aldo.

Les recuerdo que vivo en Evelina y Gabriel a 1 km y el barro salía en casa. Me aseguran que el agua es potable de uso humano. No me apetece saborizada con barro, gracias.

Más de 20 días de reclamo y sigue saliendo hoy con barro 13 de enero 2023. Alguien puede darme una solución porque soy socio en inversiones pago 15 m² cuando consumo 3m² y si me excedo en verano soy sancionado con recargo.

Una cooperativa que sin fines de lucro invierte en Internet y tv. Cuando los socios nos veremos beneficiados en el negocio. O al menos tendremos un servicio óptimo.

Daniel Jordan

MEDIDOR 817