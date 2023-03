Según un informe del municipio, a seis meses de la elección, ya fueron ejecutados tres de los treinta y cinco proyectos votados por los vecinos en el presupuesto participativo 2022. Diez se están ejecutando, dieciocho están en etapa de contratación y cuatro en instancia de diseño.

Los proyectos finalizados fueron obras realizadas por el EMVIAL, de semaforización e iluminación. Los que están en ejecución, también son obras de pavimentos, cordones cunetas, carpetas asfálticas, iluminación y semaforización. Además, se están llevando adelante las campañas publicitarias sobre tenencia animal responsable junto con la compra de insumos para Zoonosis y la compra de sillas de ruedas deportivas para una ONG.

En referencia al resto de los proyectos, se encuentran la colocación de rampas para discapacitados, construcción de un skatepark y un playón deportivo, reparaciones y compra de insumos y actualización de fondo bibliográfico para la Biblioteca Parlante y la Biblioteca Mariano Moreno y los arreglos y mejoras edilicias de cinco clubes deportivos de la ciudad.

En cuanto a las obras ya proyectadas y en etapa de diseño se encuentran la colocación de refugios de paradas de colectivos en el barrio Peralta Ramos Oeste, la colocación de bancos, cestos, juegos y carteles en dos plazas de los barrios El Martillo y Ameghino, así como también la instalación de juegos saludables, bancos de descanso, iluminación y cestos de residuos para otras cinco plazas de la ciudad. También está proyectada la puesta en valor de la bicisenda en Estación Norte, mejoras edilicias en el SUM de la Asociación Vecinal de Fomento Santa Celina y mejoras en las bajadas a las playas de zona norte, con el fin de generar un acceso más inclusivo.

Básicamente los proyectos más adelantados responden a viejos reclamos y debieron haber sido ejecutados por el municipio sin tener que llegar a la instancia de un presupuesto participativo.

LOS PROYECTOS SERRANOS

Sin pretender ser reiterativos, cabe recordar que los proyectos ganadores de la Zona 11, que abarba mucho más que la Delegación Sierra de los Padres y La Peregrina, alcanzando a sectores de las delegaciones de Camet y Batán, fueron, el playón deportivo en el barrio Sierra que requiere de la aprobación previa de una ordenanza que permita desafectar un tramo de la Avenida San Martín o como suelen llamarlo circuito San Martín a otro uso, y el otro proyecto, que era una “Pileta de Natación y vestuarios que se construya en el Club Social y Deportivo Laguna de los Padres” y que el municipio transformó en “Esta idea tiene como fin las reparaciones, colocación de chapas, portón y su colocación, mejoras de vestuarios pintura y otros en el Club Social de Laguna de Los Padres”.

Del playón, que insistimos, sugestivamente fue el más votado, todavía no pudimos encontrar ni siquiera la presentación del proyecto de ordenanza, lo que da lugar a afirmar que aún está bastante verde. Y del segundo, la pileta transformada en mejoras, aún no hay noticias.

Ciertamente no podemos sorprendernos, venimos demasiado acostumbrados a que sistemáticamente los proyectos de los participativos en nuestra zona no se hayan ejecutado, lo que en la realidad no representa más que una muestra de todo el resto, del abandono general que es exactamente igual. Lo que sí, permítanos, nos sorprende, es la paciencia inagotable de los vecinos.