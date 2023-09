En abril de 2022, con motivo del “Día Internacional del Libro”, la Sociedad de Vecinos de Sierra de los Padres inauguraba una Biblioteca al Paso, con el objetivo de incentivar el hábito de la lectura y el concepto de compartir desde la responsabilidad.

Hace unos días nos enteramos que la idea dio fruto, además, en otro lugar. Por una nota del portal Presente, supimos que un vecino de Bolívar, César Terrera, luego de unas vacaciones en Sierra de los Padres construyó una biblioteca al paso y la inauguró en el barrio Anteo Gasparri de ese municipio.

“Ya las había visto en algunos lados y siempre tuve la idea, pero por falta de tiempo no la concretaba. De vacaciones en Sierra de los Padres vi una y al volver me dije que la tenía que hacer”, contó sobre el inicio de su proyecto. Si bien cada persona que decide sumarse a instalar una biblioteca puede hacerla a su gusto, una de las características principales es que debe estar sobre la vía pública y tener siempre libros en su interior.

César contó con la ayuda de su esposa y eligieron maderas y pinturas que no se dañen ya que la biblioteca se encuentra al aire libre. “Es un pequeño aporte que hacemos, no cuesta nada y personas que no pueden comprar un libro tienen acceso a tomarlo de ahí sin ningún costo”, marcó.

La biblioteca está ubicada en la plaza del barrio Anteo Gasparri, frente a la salita. “La posibilidad es que la gente que esté esperando se nutra de libros y pueda ser más llevadera la espera”, indicó Terrera. A su vez, está frente a la Escuela 502 y sus estudiantes pueden visitarla seguido. La inauguración de la biblioteca fue el 2 de abril pasado. “Justo coincidió con el día de los Héroes de Malvinas y me gustaría que tenga ese nombre, que sea la biblioteca Héroes de Malvinas”, dijo su creador.

Está bueno cuando copiamos o nos copian buenas ideas, en este caso la iniciativa de la Sociedad de Vecinos puede estar reproduciéndose en muchos lugares como Bolívar a través de los que nos visitan.