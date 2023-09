¿Cómo votamos los serranos?

Rompiendo todo pronóstico, y dando un giro extremo a casi todas las elecciones anteriores, donde el peronismo a través de sus distintas alianzas salía triunfador en nuestro circuito, a contramano de lo que pasaba en el resto de General Pueyrredón, en estas PASO arrasó la Libertad avanza de Javier Milei.

Como para muestra sobra un botón, podemos decir que el podio, del primero al sexto, con algunos votos más o menos, se repite en todas las categorías, desde presidente a intendente, al igual que el cuarto lugar que ocupó el voto en blanco.

Los análisis generales los vamos a dejar como siempre a los “expertos” u “opinólogos” de los medios masivos nacionales.

Las preguntas que nos hacemos son en lo local, ¿Con quién estamos más enojados los serranos? ¿Con el presidente, el gobernador o con el intendente?

¿La perjudicó a Raverta su alianza con Pulti?

¿Usamos esta elección para castigar o hacer catarsis?

¿Vamos a votar distinto en las generales de octubre?

¿Qué nos movió a votar a alguien que dice que va a privatizar la educación y la salud entre muchas otras cosas que dice?

Interpretamos que la enorme cantidad de falencias que padecemos en nuestra zona nos dan de sobra motivos para el enojo y la rebeldía. Entendemos que a pesar de reclamar y gritar esas necesidades, no somos escuchados.

Pero no tenemos ni una sola escuela privada en kilómetros a la redonda, ni una clínica, ni un servicio de emergencias privados.

¿Nos imaginamos los pocos servicios que tenemos privatizados?

¿Nos imaginamos que pasaría si la poca asistencia o ayuda social que se recibe desde el municipio y la provincia no llegara?

¿Imaginamos como nos tratarían incluso los prestadores de servocios privatizados con menos control del estado del que tienen? Desde el colectivo hasta la luz, qué sería con menos estado.

Las posibles respuestas al menos a nosotros nos preocupan, nuestros barrios y nuestros vecinos no resistirían menos estado del que ya tenemos. Pero hasta ahora estos fueron los resultados.

En General Pueyrredon fue diferente, ganó JxC con Montenegro, segunda UxP con Raverta y tercero LLA con Demaio.

Así que en algo seguimos igual, los serranos, no votamos como los marplatenses.