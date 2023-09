Como veníamos adelantando, el lunes 31 de julio, la Comisión de Movilidad Urbana que preside el concejal del PRO Guillermo Volponi, recibió a la Sociedad de Vecinos para tratar el proyecto presentado por la entidad para la creación de un polo peatonal en la cumbre serrana y el lunes 7 de agosto lo hizo con los vecinos y comerciantes que se oponen al proyecto.

Por su parte la Comisión de Movilidad Urbana solicitó informes y opiniones a distintas áreas del ejecutivo municipal para continuar evaluando el proyecto antes de expedirse sobre el mismo y darle giro a la Comisión de Obras y Planeamiento.

El tema tuvo mucha prensa en medios locales y regionales, donde se hicieron oír las dos posturas que se plasmaron en titulares como “Sierra de los Padres: insisten en peatonalizar la calle frente al Paseo de la Cumbre”; “Vecinos piden peatonalizar un sector de Sierra de los Padres y denuncian ausencia del municipio”; “¡Fuerte controversia en Sierra de los Padres! Vecinos se enfrentan por la peatonalización de un sector”; “Fuertes reclamos en una localidad turística contra el gobierno municipal”; “Vecinos rechazan proyecto para peatonalizar la calle principal de Sierra de los Padres”; “Mariano Iezzi: Peatonalizar dos cuadras del Circuito San Martín traería un caos a Sierra de los Padres”; “Vecinos se oponen a la peatonalización de un sector de Sierra de los Padres”; “Sierra de los Padres: vecinos advierten que la peatonalización generará “un caos” en el tránsito”; y podrían seguir, aunque ni se acercan a la infinidad de titulares a nivel nacional que consiguió Leonardo Gorri, el No Soy Messi serrano, cuando fue a votar con la camiseta del Inter Miami, pero eso lo dejamos para otra nota.

Para intentar mantener la imparcialidad en esta serie que denominamos “Villarriba y Villabajo”, aunque claramente tenemos nuestra opinión formada, elegimos transcribir la nota del 8 de agosto del Portal NoticiasMDQ, tal vez por los empáticos adjetivos calificativos que utiliza al referirse a nuestra zona y por la imparcialidad con que describe la situación.

Se titula “¡Fuerte controversia en Sierra de los Padres! Vecinos se enfrentan por la peatonalización de un sector”. Y dice:

“La propuesta de convertir una zona comercial en una peatonal los fines de semana genera un intenso debate entre los residentes y comerciantes de Sierra de los Padres. Mientras unos defienden la idea como una medida para priorizar la circulación de peatones, otros argumentan que causaría caos y perjudicaría a los negocios locales.

En Sierra de los Padres, una localidad conocida por su encanto natural y tranquilidad, una propuesta ha desatado una acalorada discusión que divide a la comunidad. Se trata de la idea de peatonalizar un sector comercial los fines de semana, con el objetivo de fomentar la circulación de peatones y regular el tránsito de vehículos. Sin embargo, esta iniciativa ha generado una polémica que parece no tener tregua.

La propuesta, presentada por un grupo de vecinos ante la comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante, busca crear un polo peatonal en la zona comercial adyacente al «Paseo La Cumbre» de Sierra de los Padres. Según los defensores de la medida, esto permitiría priorizar la seguridad y comodidad de los peatones, así como ordenar el estacionamiento y regular el tráfico en esos días específicos. Además, se limitaría a un horario de 10 a 20 horas los fines de semana y fines de semana largo.

No obstante, otro grupo de residentes y comerciantes se opone firmemente a esta propuesta. Argumentan que no existe un caos vehicular los fines de semana y feriados, y que la peatonalización obligaría al tráfico a desviarse hacia calles angostas, causando verdaderos problemas de congestión y generando molestias a los frentistas y comerciantes locales. Además, señalan que los clientes tendrían que caminar largas distancias para acceder a los comercios, lo cual perjudicaría a los negocios e incomodaría a quienes no puedan realizar largas caminatas.

La controversia ha crecido a medida que ambos bandos defienden sus posturas. Mientras los impulsores de la peatonalización destacan la importancia de priorizar la seguridad y el bienestar de los peatones, los opositores argumentan que existen otras prioridades en la localidad, como la infraestructura, las cloacas y el transporte público.

Ante esta situación, la comisión de Movilidad Urbana del Concejo Deliberante deberá evaluar cuidadosamente los argumentos presentados por ambas partes, buscando encontrar un equilibrio y una solución que satisfaga las necesidades de todos los involucrados.

La peatonalización de un sector en Sierra de los Padres se ha convertido en un tema de gran relevancia y polarización en la comunidad. Mientras algunos buscan promover un entorno más amigable para los peatones, otros temen los posibles efectos negativos en la movilidad y el comercio local. Sin duda, el debate continuará y la decisión final marcará el futuro de esta encantadora localidad.”