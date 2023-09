Por Libertad Magenta

Si alguno pensó al ver la edición anterior de este medio que iba a desaparecer esta columna, se equivocó, de vez en cuando hacen falta unas vacaciones. Todavía tenemos mucho para decir sobre los beneficios que traería ser un municipio independiente, separado de General Pueyrredón, y teniendo acceso a la grilla de notas de esta edición, y a la luz de las noticias serranas que vienen reflejando medios marplatenses y nacionales, más nos convencemos de que la independencia es el único camino para crecer y desarrollarnos de manera sana, ordenada y planificada.

Desde hace décadas los serranos no elegimos intendente, no es que no vayamos a votar, simplemente votamos diferente, más parecido a lo que votan en Batán o en el conurbano marplatense, y como en este Partido las elecciones se definen en los circuitos que abarcan los 82 kilómetros cuadrados de la ciudad de Mar del Plata, mientras seamos parte de este municipio van a seguir eligiendo por nosotros.

Por otra parte, con la cantidad de dificultades reales que atraviesan nuestros barrios y futuro municipio, un grupo de iluminados marca una agenda alejada de la realidad por no decir absurda. Donde tenemos calles intransitables, atención de la salud insuficiente, falta de vacantes en las escuelas, cuando en 640 kilómetros cuadrados, casi ocho Mar del Platas, tenemos 2 cajeros automáticos y ni un solo banco, donde solamente un barrio de 6,5 kilómetros cuadrados tiene agua potable y gas natural solo en parte y ni un metro de cloacas, nos dicen que peatonalizar 500 metros de un circuito lleno de baches es importante para solucionar un problema de tránsito. Esa es la agenda que quieren marcar porque es la más barata de todas, cuando en la entrada al mismo barrio e incluso en ese mismo circuito, los automovilistas más amables se tienen que ceder el paso para cambiar de mano y esquivar pozos, nos dicen que es importante ocupar parte de ese circuito con un playón deportivo que podrían hacer sobre la plaza, como en Mar del Plata o incluso en otros barrios de nuestro futuro municipio como en Santa Paula o La Gloria de la Peregrina.

Pero con estas propuestas, que pretenden ser únicas, desaparecen los importantes y legítimos reclamos de la agenda, que la luz no se corte a cada rato, que el colectivo nos deje más cerca de casa, que no tengamos que llevar nuestros residuos a donde el diablo perdió el poncho para poder reciclar, que en todos los barrios se pueda acceder a un vaso de agua potable de la canilla y así una larga lista de prioridades que debería contemplar la agenda de un intendente, que vino a Sierra en medio de su campaña a hablar con un grupo de comerciantes, básicamente, del proyecto de una peatonal, que nadie quiere hacer, empezando por él.

Necesitamos una agenda propia que contemple nuestros verdaderos problemas y un intendente que los conozca y los resuelva. Los serranos no deberíamos bajar los brazos en el único reclamo que va a cambiar nuestra realidad,

¡Sierra de los Padres Municipio Ya!