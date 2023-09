Si bien cuando el municipio extendió el plazo para la presentación de ideas hasta el 15 de julio, anunció que las que sean consideradas factibles desde el punto de vista legal, técnico y presupuestario serían votadas en septiembre, aún no se anuncia la fecha de votación del Participativo 2023.

Pero ese no sería el problema en nuestra zona, ya que la licitación del playón ganador del 2022, otra vez quedó desierta. Esto significa que, de los dos proyectos más votados, el otro es el del Club Laguna, aún no se vislumbra la ejecución de ninguno.

Mientras tanto en medio de la polémica que desató la peatonalización de la cumbre, el abogado Mariano Lezzi, vecino de Sierra, en una nota al Portal 0223 expresó “el rechazo que vecinos tienen a la construcción de un playón deportivo en la Plaza Roberto Bonzo, más conocida como Plaza del Mástil. El proyecto fue elegido en el marco del Presupuesto Participativo 2022 aunque, asegura, no estaba especificada su ubicación. Ahora, se implantará junto a la plazoleta donde se ubica el mástil, cortando un tramo del Circuito San Martín e integrando la primera a la plaza. Para su construcción, el gobierno ya impulsó dos llamados a licitación, aunque en ninguno –el último en julio- hubo ofertas, por lo que se encuentra en suspenso.”

Desde este medio, nuevamente fracasamos en el intento de encontrar alguna ordenanza o proyecto que autorice al ejecutivo municipal a desafectar el uso de un tramo de la Avenida San Martín para la construcción de un playón que cambiaría radicalmente la circulación del tránsito en ese sector.